Гостями ефір День.LIVE стали керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, командир взводу технічного забезпечення батальйону безпілотних систем "Стриж" 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Дмитро "Доля", президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, дипломат Володимир Пузирко, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, нардеп Олексій Леонов та психолог Євген Скрипник.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Київ знову перебуває під тиском російських ударів. За останню добу повітряні тривоги у столиці сумарно тривали майже 12 годин.

РФ продовжує застосовувати дрони та ракети, змушуючи киян годинами перебувати в укриттях.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 28 серпня Росія атакувала Київ та вдарила по складу Vivat, внаслідок чого він згорів. У видавництві розповіли подробиці.

Крім того, сьогодні загарбники атакували Київську область. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені. На місцях влучань продовжують працювати усі служби.