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Головна arrow Відео arrow Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE arrow
Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

28 серпня 2026 р. 13:14

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13:14 Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

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13:14 Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

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18:06 РФ вперше вдарила по Україні Іскандером-1000: ефір Вечір.LIVE

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13:33 Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про контакти зі США: ефір Ранок.LIVE 27 серпня

Гостями ефір День.LIVE стали керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, командир взводу технічного забезпечення батальйону безпілотних систем "Стриж" 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Дмитро "Доля", президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, дипломат Володимир Пузирко, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, нардеп Олексій Леонов та психолог Євген Скрипник.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Київ знову перебуває під тиском російських ударів. За останню добу повітряні тривоги у столиці сумарно тривали майже 12 годин.

РФ продовжує застосовувати дрони та ракети, змушуючи киян годинами перебувати в укриттях.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 28 серпня Росія атакувала Київ та вдарила по складу Vivat, внаслідок чого він згорів. У видавництві розповіли подробиці.

Крім того, сьогодні загарбники атакували Київську область. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені. На місцях влучань продовжують працювати усі служби.

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13:03 Гераскевич розкрив головну проблему підготовки в Україні

13:00 Гроші на дрова: як отримати 19 400 грн тим, кому 60+

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12:57 Буданов: РФ б'є "шахедами" задля картинки перед виборами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 Російська атака знищила склад із книжками видавництва Vivat у Києві

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12:37 Устенко: зниження ПДВ на продукти обійдеться у 100 мільярдів гривень

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13:14 Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

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