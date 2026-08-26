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Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2026 р. 08:00

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08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

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13:26 Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2026
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18:08 На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

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08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

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18:14 Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський припустив, що завдяки посередництву США війну вдасться завершити до кінця літа 2027 року, передає Reuters. Україна разом із західними союзниками вже сформувала стислий план для переговорів із РФ, який зосереджений на трьох пунктах: повне припинення вогню як основа домовленостей, передача контролю над частиною Донбасу третій стороні зі спеціальним економічним режимом, а також безпекові гарантії й роль ЄС і НАТО у врегулюванні.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE 26 серпня!

Ефір Ранок.LIVE 26 серпня

Гості:  

  • Ігор Когут, політолог, Директор Українського парламентського інституту 
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник 
  • Анастасія Халецька, начальник відділення комунікацій 4 ОВМБр 
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист 
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини 
  • Олександр Гнидюк, експерт БФ "Міжнародний благодійний фонд громадської дипломатії" 
  • Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця 
  • Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р 
  • Олег Мицик, адвокат 

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Україна поповнила арсенал ППО партією ракет до комплексів Patriot та авіаційними AIM, а також отримала підтвердження щодо передачі кількох систем Crotale із боєкомплектом. Водночас країну-донора та точні обсяги постачання Володимир Зеленський не розголошує.

Також Велика Британія погодила локалізацію випуску далекобійних ракет SCALP в Україні. Водночас розробляється виробничий графік для ракет FREYJA та очікується черговий оборонний пакет від союзників із додатковими ракетами для Patriot, AIM і установками Crotale.

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07:38 Бойкот російських артистів: Україна проти Вадима Репіна в США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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