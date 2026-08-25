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Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

25 серпня 2026 р. 13:16

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13:16 Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

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13:16 Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

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08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

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13:26 Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна відзначає День Незалежності та коли закінчиться війна: ефір Ранок.LIVE

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна створила захист енергетичних об’єктів від ударів балістичних ракет. Водночас він попередив, що майбутня зима буде складною. Про це Шмигаль сказав під час шостого саміту перших леді та джентльменів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 25 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч;
  • Олег Савицький — стратегічний радник ГО "Razom We Stand", координатор проєкту "Підтримка імплементації Метанового регламенту ЄС в Україні";
  • Сергій Старенький — адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Олександр Бородін — речник Третього армійського корпусу;
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;
  • Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин.

Новини.LIVE інформували, що Україна посилила захист енергетичних об’єктів, щоб вони могли витримувати удари балістичних ракет, заявив Денис Шмигаль. За його словами, завдяки новим інженерним рішенням пошкодження після атак можна усувати значно швидше. Водночас міністр попередив, що майбутня зима буде складною.

Новини.LIVE також писали, що Україна має стратегічні запаси продуктів харчування, які можуть використати у разі надзвичайних ситуацій. Денис Шмигаль зазначив, що відповідні резерви передбачені, а плани дій регулярно оновлюють з урахуванням воєнної ситуації. Водночас міністр попередив, що наступний опалювальний сезон буде непростим.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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