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Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

31 серпня 2026 р. 18:11

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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

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13:16 Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

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08:00 Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

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18:09 РФ знищила 90% складів, чи буде дефіцит продуктів: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київщину: ефір Ранок.LIVE

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18:06 РФ вперше вдарила по Україні Іскандером-1000: ефір Вечір.LIVE

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13:33 Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про контакти зі США: ефір Ранок.LIVE 27 серпня

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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

Text

18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2026
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18:09 РФ знищила 90% складів, чи буде дефіцит продуктів: ефір Вечір.LIVE

У Київській області після чергової атаки Росії безпілотниками сталася масштабна пожежа на складських об’єктах. За попередньою інформацією місцевих пабліків, займання сталося у Стоянці Бучанського району, де розташовані складські приміщення мережі "Аврора". Над районом утворився густий стовп чорного диму, який видно на значній відстані.

Про це говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Займання сталося на тлі серії російських ударів по складській і логістичній інфраструктурі Київської області. Російські війська регулярно атакують об’єкти в регіоні безпілотниками, створюючи додаткові ризики для цивільної та критичної інфраструктури.

Гостями ефіру стануть:

  • Сергій Фурса — економіст, фінансист;
  • Михайло Цимбалюк — народний депутат від "Батьківщини", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Руслан Горбенко — народний депутат від "Слуги Народу", член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;
  • Богдан Слуцький — економіст Центру економічної стратегії;
  • Андрій Іллєнко — офіцер батальйону "Свобода" полку "Р.У.Г.".

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська в ніч проти 31 серпня атакували склад VARUS у Київській області. Унаслідок удару було знищено значну кількість товарів, через що підприємство зазнало серйозних збитків.

Як повідомляли Новини.LIVE, у селі Мила Бучанського району Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки та детонації вибухонебезпечних предметів. Наразі відомо про 38 загиблих і 52 постраждалих, серед яких п’ятеро дітей.

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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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18:15 Ціни на хліб восени: чи очікувати на різке подорожчання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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