У Київській області після чергової атаки Росії безпілотниками сталася масштабна пожежа на складських об’єктах. За попередньою інформацією місцевих пабліків, займання сталося у Стоянці Бучанського району, де розташовані складські приміщення мережі "Аврора". Над районом утворився густий стовп чорного диму, який видно на значній відстані.

Про це говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Займання сталося на тлі серії російських ударів по складській і логістичній інфраструктурі Київської області. Російські війська регулярно атакують об’єкти в регіоні безпілотниками, створюючи додаткові ризики для цивільної та критичної інфраструктури.

Гостями ефіру стануть:

Сергій Фурса — економіст, фінансист;

Михайло Цимбалюк — народний депутат від "Батьківщини", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Руслан Горбенко — народний депутат від "Слуги Народу", член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;

Богдан Слуцький — економіст Центру економічної стратегії;

Андрій Іллєнко — офіцер батальйону "Свобода" полку "Р.У.Г.".

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська в ніч проти 31 серпня атакували склад VARUS у Київській області. Унаслідок удару було знищено значну кількість товарів, через що підприємство зазнало серйозних збитків.

Як повідомляли Новини.LIVE, у селі Мила Бучанського району Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки та детонації вибухонебезпечних предметів. Наразі відомо про 38 загиблих і 52 постраждалих, серед яких п’ятеро дітей.