Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE arrow
Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

01 вересня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

31 серпня 2026
Text

18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

Text

18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2026
Text

18:09 РФ знищила 90% складів, чи буде дефіцит продуктів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія знову масовано атакувала Київщину: ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2026
Text

18:06 РФ вперше вдарила по Україні Іскандером-1000: ефір Вечір.LIVE

Text

13:33 Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

Text

08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

31 серпня 2026
Text

18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

Text

18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

Українські школи закликали відмовитися від проведення традиційних масових лінійок 1 вересня. Через загрозу російських обстрілів одночасне перебування великої кількості учнів і батьків в одному місці може становити додаткову небезпеку, особливо у разі оголошення повітряної тривоги під час урочистостей.

Освітня омбудсменка Надія Лещик ще у п’ятницю, 28 серпня, звернула увагу на ризики проведення масових заходів у школах. За її словами, з огляду на безпекову ситуацію в Україні та ймовірність російських обстрілів організація шкільних лінійок 1 вересня, як і інших масових заходів під час освітнього процесу, може бути небезпечною.

Про це дивіться в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру:

  • Сергій Грабський, полковник, військовий експерт;
  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Геннадій Рябцев, експерт із питань енергетики;
  • Василь Пехньо, військовий оглядач, журналіст;
  • Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Ірина Борзова, народна депутатка України від "Слуги народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;
  • Олександр Кондратюк, засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud;
  • Ніна Южаніна, народна депутатка України від "Європейської Солідарності", членкиня Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.

Новини.LIVE писали, що заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" розповів, що цього року в Україні очікують близько 240 тисяч першокласників. Це приблизно на 10 тисяч менше, ніж у попередньому навчальному році, і майже вдвічі нижче за показник 2018–2019 років. Точну кількість дітей, які 1 вересня вперше підуть до школи, а також формат організації навчання визначать після 5 вересня. Саме тоді заклади освіти мають оновити відповідні дані в електронній системі "АІКОМ".

Новини.LIVE інформували, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив — через безпекову ситуацію в місті, у Харкові святкування з нагоди початку нового навчального року традиційно проведуть у підземних школах. Таке рішення ухвалили з огляду на безпекову ситуацію в регіоні. Святкові заходи насамперед організують для першокласників і випускників. Водночас проведення загальноміської урочистої лінійки цього року не передбачене.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:45 Пенсіонерам могли недоплатити за роки роботи: як добитися грошей

08:44 Шостий день атак РФ по Києву: є загиблі та постраждалі

08:10 Гроші в руках українців: яке головне нововведення вересня

Ексклюзив

08:06 Експерт: Росія змінила тактику обстрілів Києва

08:00 Кишенькові гроші через застосунок: monobank додав нову функцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

07:04 На кордоні Одещини та Румунії призупинено роботу пункту пропуску через удар РФ

06:30 Загроза шпигунства: навіщо ТЦК забирає в чоловіків телефони

06:25 Лібанова: Україну неминуче чекає депопуляція

06:10 Виплата пенсій у вересні: кому гроші надійдуть раніше за інших

08:45 Пенсіонерам могли недоплатити за роки роботи: як добитися грошей

08:44 Шостий день атак РФ по Києву: є загиблі та постраждалі

08:10 Гроші в руках українців: яке головне нововведення вересня

Ексклюзив

08:06 Експерт: Росія змінила тактику обстрілів Києва

08:00 Кишенькові гроші через застосунок: monobank додав нову функцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:04 На кордоні Одещини та Румунії призупинено роботу пункту пропуску через удар РФ

06:30 Загроза шпигунства: навіщо ТЦК забирає в чоловіків телефони

06:25 Лібанова: Україну неминуче чекає депопуляція

06:10 Виплата пенсій у вересні: кому гроші надійдуть раніше за інших

05:57 Гідрометцентр спрогнозував дощі в перший день осені в Україні

06:33 Одесити про зниження мобілізаційного віку та призов жінок

27 серпня

06:27 Одесити про витрати на 1 вересня: збори до школи тривають

26 серпня
Ексклюзив

06:33 Нові професії в Одесі: підготовка до захисту Батьківщини

24 серпня

08:16 День незалежності України: що цей день означає для одеситів

06:33 Незалежність для мене — це свобода: одесит Олег Філімонов

23 серпня
Ексклюзив

06:25 Україна має провести вибори Президента та у ВР, — Кулеба

21 серпня

06:33 Збираємо дитину до школи: актуальні ціни на одеському "7 км"

20 серпня

06:33 Укриття в центрі Одеси: перевірка доступності та комфорту

18 серпня

06:33 Тариф на воду в Одесі зріс майже вдвічі: реакція містян

15 серпня

06:33 Серпневі ціни на Новому ринку в Одесі: фрукти й овочі подешевшали

Text

08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

31 серпня
Text

18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

Text

18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

31 серпня 2026 р. 18:12
Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

31 серпня 2026 р. 18:11
Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

31 серпня 2026 р. 13:16
Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

31 серпня 2026 р. 08:00
РФ знищила 90% складів, чи буде дефіцит продуктів: ефір Вечір.LIVE

РФ знищила 90% складів, чи буде дефіцит продуктів: ефір Вечір.LIVE

28 серпня 2026 р. 18:09
Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

28 серпня 2026 р. 13:14
Росія знову масовано атакувала Київщину: ефір Ранок.LIVE

Росія знову масовано атакувала Київщину: ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2026 р. 08:00
РФ вперше вдарила по Україні Іскандером-1000: ефір Вечір.LIVE

РФ вперше вдарила по Україні Іскандером-1000: ефір Вечір.LIVE

27 серпня 2026 р. 18:06

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації