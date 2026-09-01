Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

Українські школи закликали відмовитися від проведення традиційних масових лінійок 1 вересня. Через загрозу російських обстрілів одночасне перебування великої кількості учнів і батьків в одному місці може становити додаткову небезпеку, особливо у разі оголошення повітряної тривоги під час урочистостей.

Освітня омбудсменка Надія Лещик ще у п’ятницю, 28 серпня, звернула увагу на ризики проведення масових заходів у школах. За її словами, з огляду на безпекову ситуацію в Україні та ймовірність російських обстрілів організація шкільних лінійок 1 вересня, як і інших масових заходів під час освітнього процесу, може бути небезпечною.

Про це дивіться в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру:

Сергій Грабський, полковник, військовий експерт;

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Геннадій Рябцев, експерт із питань енергетики;

Василь Пехньо, військовий оглядач, журналіст;

Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Ірина Борзова, народна депутатка України від "Слуги народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;

Олександр Кондратюк, засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud;

Ніна Южаніна, народна депутатка України від "Європейської Солідарності", членкиня Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.

Новини.LIVE писали, що заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" розповів, що цього року в Україні очікують близько 240 тисяч першокласників. Це приблизно на 10 тисяч менше, ніж у попередньому навчальному році, і майже вдвічі нижче за показник 2018–2019 років. Точну кількість дітей, які 1 вересня вперше підуть до школи, а також формат організації навчання визначать після 5 вересня. Саме тоді заклади освіти мають оновити відповідні дані в електронній системі "АІКОМ".

Новини.LIVE інформували, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив — через безпекову ситуацію в місті, у Харкові святкування з нагоди початку нового навчального року традиційно проведуть у підземних школах. Таке рішення ухвалили з огляду на безпекову ситуацію в регіоні. Святкові заходи насамперед організують для першокласників і випускників. Водночас проведення загальноміської урочистої лінійки цього року не передбачене.