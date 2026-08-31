Гостями ефіру День.LIVE політолог Петро Олещук, військовий аналітик Роман Погорілий, віцепрезидент торгово-промислової палати Ростислав Коробка, політолог-міжнародник Вадим Трюхан, адвокат Катерина Аніщенко, політологиня Катерина Рошук, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк та комерційний директор компанії "Генерал Черешня" Євгеній Пилипенко.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що нардеп Мар'ян Заблоцький повідомив про виявлення випробуваної та відносно недорогої концепції протидії реактивним "Шахедам". Залучено кошти американських донорів для створення перших зразків, адаптованих до українських умов.

Депутат критикує державну систему фінансування оборонних інновацій, вказуючи на бюрократію та побоювання кримінальної відповідальності, що заважають посадовцям приймати нетипові рішення за бюджетні кошти.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 31 серпня Росія атакувала Україну ракетою та дронами різних типів, серед яких і реактивні. Сили ППО працювали на півночі, півдні, сході та центрі країни.

А позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповідав, що російські реактивні БпЛА у напрямку Києва часто рухаються вздовж білоруського кордону, хоча могли б обрати коротший маршрут. Це може бути пов’язано з роботою LTE-модемів.