Російський дрон 4 вересня влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві. За словами Володимира Зеленського, безпілотник був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Після атаки глава держави доручив очільнику спецслужби підготувати для Росії відповідь.

Про це та не лише дивіться в ефірі Вечір.LIVE 4 вересня, передає Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 4 вересня

Гості ефіру:

Олег Пендзин, виконавчий директор Експертного економічного дискусійного клубу;

Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;

Віталій Войцехівський, народний депутат, "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;

Антон Кучухідзе, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, неподалік Софійського собору. За словами глави держави, дрон був безпосередньо спрямований у кабінет керівника Служби безпеки України.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська значно наростили використання нових реактивних "шахедів" під час атак на українські міста. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що через це нинішня хвиля повітряного терору стала серйозним випробуванням для української протиповітряної оборони.