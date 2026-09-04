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Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

04 вересня 2026 р. 18:15

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18:15 Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

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13:10 У Києві змінять комендантську годину та роботу метро: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер готуються до зустрічі в Києві: ефір Ранок.LIVE

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18:22 Росія нарощує швидкісну зброю, Київ готує відповідь: ефір Вечір.LIVE

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13:11 У Києві стріляли в директора медцентру: ефір День.LIVE

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08:00 У Києві можуть змінити комендантську годину: ефір Ранок.LIVE

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19:34 Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

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18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

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08:00 Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

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18:15 Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 У Києві змінять комендантську годину та роботу метро: ефір День.LIVE

Text

08:00 Віткофф і Кушнер готуються до зустрічі в Києві: ефір Ранок.LIVE

3 вересня 2026
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18:22 Росія нарощує швидкісну зброю, Київ готує відповідь: ефір Вечір.LIVE

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13:11 У Києві стріляли в директора медцентру: ефір День.LIVE

Російський дрон 4 вересня влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві. За словами Володимира Зеленського, безпілотник був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Після атаки глава держави доручив очільнику спецслужби підготувати для Росії відповідь.

Про це та не лише дивіться в ефірі Вечір.LIVE 4 вересня, передає Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 4 вересня

Гості ефіру:

  • Олег Пендзин, виконавчий директор Експертного економічного дискусійного клубу;
  • Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;
  • Віталій Войцехівський, народний депутат, "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;
  • Антон Кучухідзе, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";
  • Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, неподалік Софійського собору. За словами глави держави, дрон був безпосередньо спрямований у кабінет керівника Служби безпеки України.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська значно наростили використання нових реактивних "шахедів" під час атак на українські міста. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що через це нинішня хвиля повітряного терору стала серйозним випробуванням для української протиповітряної оборони.

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