Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про життя столиці в умовах війни. Обговорять наслідки обстрілів, можливий дефіцит продуктів, проблеми з громадським транспортом та інші виклики для киян. Також йтиметься про те, як Київ готується до надзвичайних ситуацій, чи вистачає місту ресурсів та що робить влада, аби столиця продовжувала стабільно працювати.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від фракції "Батьківщини", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Володимир Мартиненко — радник міністра внутрішніх справ України у 2015-2021 роках, адвокат, доктор філософії у галузі права;

Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА;

Володимир Омелян — міністр інфраструктури України у 2016-2019 роках;

Олексій Кучеренко — народний депутат від фракції "Батьківщини", міністр з питань ЖКГ України у 2007-2010 роках.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Як пропонують змінити комендантську годину, роботу метро, мостів і наземного транспорту під час тривог;

Як уникнути колапсу на київських вокзалах і куди евакуйовуватимуть пасажирів у комендантську годину;

Чи варто поділяти тривоги на дронові та ракетні, щоб транспорт і бізнес не зупинялися без потреби;

Наскільки Київ готовий до опалювального сезону та що передбачає план стійкості столиці;

Новини.LIVE інформували, що російські війська вдень 2 вересня атакували Національний університет харчових технологій у Києві. Внаслідок удару будівлі закладу пошкоджені, деякі корпуси зазнали значних руйнувань. Серед студентів і викладачів постраждалих немає.

Новини.LIVE також писали, що військовий аналітик Олексій Гетьман прогнозує, що регулярні денні атаки РФ на Київ можуть припинитися протягом двох-трьох тижнів. За його словами, для цього Україна має завдати потужних ударів у відповідь по об'єктах на території Росії. Гетьман також зазначив, що чотири новітні антидронові засоби вже пройшли випробування та невдовзі мають почати збивати ворожі дрони.