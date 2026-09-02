Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час arrow
Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

02 вересня 2026 р. 19:34

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:34 Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

Text

18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2026
Text

18:13 Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

Text

08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

31 серпня 2026
Text

18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

Text

18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

Text

19:34 Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

Text

18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2026
Text

18:13 Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про життя столиці в умовах війни. Обговорять наслідки обстрілів, можливий дефіцит продуктів, проблеми з громадським транспортом та інші виклики для киян. Також йтиметься про те, як Київ готується до надзвичайних ситуацій, чи вистачає місту ресурсів та що робить влада, аби столиця продовжувала стабільно працювати.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

  • Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від фракції "Батьківщини", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • Володимир Мартиненко — радник міністра внутрішніх справ України у 2015-2021 роках, адвокат, доктор філософії у галузі права;
  • Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА;
  • Володимир Омелян — міністр інфраструктури України у 2016-2019 роках;
  • Олексій Кучеренко — народний депутат від фракції "Батьківщини", міністр з питань ЖКГ України у 2007-2010 роках.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

  • Як пропонують змінити комендантську годину, роботу метро, мостів і наземного транспорту під час тривог;
  • Як уникнути колапсу на київських вокзалах і куди евакуйовуватимуть пасажирів у комендантську годину;
  • Чи варто поділяти тривоги на дронові та ракетні, щоб транспорт і бізнес не зупинялися без потреби;
  • Наскільки Київ готовий до опалювального сезону та що передбачає план стійкості столиці;

Новини.LIVE інформували, що російські війська вдень 2 вересня атакували Національний університет харчових технологій у Києві. Внаслідок удару будівлі закладу пошкоджені, деякі корпуси зазнали значних руйнувань. Серед студентів і викладачів постраждалих немає.

Новини.LIVE також писали, що військовий аналітик Олексій Гетьман прогнозує, що регулярні денні атаки РФ на Київ можуть припинитися протягом двох-трьох тижнів. За його словами, для цього Україна має завдати потужних ударів у відповідь по об'єктах на території Росії. Гетьман також зазначив, що чотири новітні антидронові засоби вже пройшли випробування та невдовзі мають почати збивати ворожі дрони.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

19:34 Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

Ексклюзив

19:23 Адвокат: заступника командира РДК Каплунова утримували без підозри

19:10 Прикраси, монети і злитки: скільки можна заробити на золоті у вересні

19:03 Бессент: через удари України по НПЗ РФ світ переживає енергетичний шок

18:38 Готова здати паспорти та носити електронний браслет: заява Мудрої у суді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:36 Для улюбленої Одеси: побажання жителів до Дня народження міста

18:25 Вихід Nova Post на ринок Канади: скільки коштує доставка посилки за кордон

18:23 Літня спека чекає Харківщину: прогноз погоди на завтра

18:20 Перехід з броні на відстрочку: поради адвоката студентам

Text

18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

Ексклюзив

19:23 Адвокат: заступника командира РДК Каплунова утримували без підозри

19:10 Прикраси, монети і злитки: скільки можна заробити на золоті у вересні

19:03 Бессент: через удари України по НПЗ РФ світ переживає енергетичний шок

18:38 Готова здати паспорти та носити електронний браслет: заява Мудрої у суді

18:36 Для улюбленої Одеси: побажання жителів до Дня народження міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 Вихід Nova Post на ринок Канади: скільки коштує доставка посилки за кордон

18:23 Літня спека чекає Харківщину: прогноз погоди на завтра

18:20 Перехід з броні на відстрочку: поради адвоката студентам

18:00 Переїзд з окупації: як отримувати пенсію без ідентифікації

17:55 РФ атакувала університет харчових технологій у Києві: є руйнування

18:36 Для улюбленої Одеси: побажання жителів до Дня народження міста

06:33 День народження Одеси: 232 чи 611 років виповнюється сьогодні

28 серпня

06:33 Одесити про зниження мобілізаційного віку та призов жінок

27 серпня

06:27 Одесити про витрати на 1 вересня: збори до школи тривають

26 серпня
Ексклюзив

06:33 Нові професії в Одесі: підготовка до захисту Батьківщини

24 серпня

08:16 День незалежності України: що цей день означає для одеситів

06:33 Незалежність для мене — це свобода: одесит Олег Філімонов

23 серпня
Ексклюзив

06:25 Україна має провести вибори Президента та у ВР, — Кулеба

21 серпня

06:33 Збираємо дитину до школи: актуальні ціни на одеському "7 км"

20 серпня

06:33 Укриття в центрі Одеси: перевірка доступності та комфорту

Text

19:34 Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

Text

18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

1 вересня
Text

18:13 Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

02 вересня 2026 р. 18:15
Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

02 вересня 2026 р. 13:05
Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

02 вересня 2026 р. 08:00
Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

01 вересня 2026 р. 18:13
Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

01 вересня 2026 р. 13:09
Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

01 вересня 2026 р. 08:00
Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

31 серпня 2026 р. 18:12
Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

31 серпня 2026 р. 18:11

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації