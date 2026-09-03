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Росія нарощує швидкісну зброю, Київ готує відповідь: ефір Вечір.LIVE

Росія нарощує швидкісну зброю, Київ готує відповідь: ефір Вечір.LIVE

03 вересня 2026 р. 18:22

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18:22 Росія нарощує швидкісну зброю, Київ готує відповідь: ефір Вечір.LIVE

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13:11 У Києві стріляли в директора медцентру: ефір День.LIVE

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08:00 У Києві можуть змінити комендантську годину: ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2026
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19:34 Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

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18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

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08:00 Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2026
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18:13 Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

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08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

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18:22 Росія нарощує швидкісну зброю, Київ готує відповідь: ефір Вечір.LIVE

Text

13:11 У Києві стріляли в директора медцентру: ефір День.LIVE

Text

08:00 У Києві можуть змінити комендантську годину: ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2026
Text

19:34 Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

Text

18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

Українські розвідки мають чітку інформацію щодо планів Росії, яка нарощує виробництво швидкісних засобів нападу. Наразі Київ уже готує відповідь. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 3 вересня.

Гості ефіру:

  • Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик 
  • Пьотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі 
  • Володимир Крейденко — народний депутат України, "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури 
  • Валерій Димов— політолог 
  • Павло Фролов — народний депутат "Слуга Народу", голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресіі 
  • Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики" 
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг 
  • Олександр Гречко — співзасновник ГО "Пасажири Києва" 

Новини.LIVE інформували, що через атаку на Фастівський район постраждали двоє мирних мешканців. Через ворожий приліт у житловому кварталі спалахнула сильна пожежа, яка частково знищила майно місцевих мешканців.

Новини.LIVE також повідомляли, що внаслідок удару по Бориспільському районі постраждав чоловік. Пораненого госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу. 

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18:20 Заброньований не приїхав з-за кордону: наслідки для роботодавця

18:18 Усі світлофори Києва горітимуть червоним: внесено зміни до хвилини мовчання

18:15 Експерт Галай розповів про психологію прихильників Російської Федерації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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