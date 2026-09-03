Українські розвідки мають чітку інформацію щодо планів Росії, яка нарощує виробництво швидкісних засобів нападу. Наразі Київ уже готує відповідь. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 3 вересня.

Гості ефіру:

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик

Пьотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі

Володимир Крейденко — народний депутат України, "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури

Валерій Димов— політолог

Павло Фролов — народний депутат "Слуга Народу", голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресіі

Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики"

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг

Олександр Гречко — співзасновник ГО "Пасажири Києва"

Новини.LIVE інформували, що через атаку на Фастівський район постраждали двоє мирних мешканців. Через ворожий приліт у житловому кварталі спалахнула сильна пожежа, яка частково знищила майно місцевих мешканців.

Новини.LIVE також повідомляли, що внаслідок удару по Бориспільському районі постраждав чоловік. Пораненого госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.