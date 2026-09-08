Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE arrow
ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

08 вересня 2026 р. 18:27

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

7 вересня 2026
Text

18:25 В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

Text

13:00 Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву після переговорів із США: ефір Ранок.LIVE

4 вересня 2026
Text
Ексклюзив

21:10Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

Text

18:15 Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 У Києві змінять комендантську годину та роботу метро: ефір День.LIVE

Text

18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

7 вересня 2026
Text

18:25 В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

Держави-члени Євросоюзу погодилися на закупівлю для України американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot на загальну суму в 3,2 млрд євро в рамках кредиту ЄС на загальну суму в 90 млрд. Зазначається, що роботу з підготовки до виділення Україні 3,2 млрд євро на перехоплювачі до систем Patriot завершать до кінця тижня. За словами фон дер Ляєн, ця виплата "дозволить Україні краще захистити своє небо від безладних атак Росії".

Про це та не тільки дивіться у ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE 8 вересня

Обговорювати події у прямому ефірі будуть:

  • Костянтин Криволап, авіаексперт;
  • Олесь Доній, політолог, громадський діяч;
  • Ярослав Захарченко, прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Провова рівність";
  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";
  • Максим Розумний, доктор політичних наук.

 

Раніше Новини.LIVE писали, що українська та американська сторони наразі мають абсолютно нові ідеї для досягнення справедливого миру.  Проте подальший дипломатичний прогрес тепер цілковито залежатиме від реальної готовності російської сторони брати участь у переговорних процесах.

Також ми писали, що диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили ситуацію навколо війни в Україні та дипломатичні зусилля Вашингтона. Президент РФ також заявив про відсутність у Москви агресивних планів щодо Європи та НАТО.  

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:39 Пісторіус: Німеччина терміново передасть Україні ракети для Patriot

20:00 Мотиваційний контракт із ЗСУ: скільки служать та що платять

19:55 Буданов доніс до американців реальну ситуацію на фронті

19:25 Через атаку на поїзд Дніпро—Запоріжжя загинула провідниця

19:25 Гранти до 500 тисяч і виплати: що дають безробітним у 2026 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:15 Безоплатне навчання: держава сплатить контракт дітям учасників бойових дій

Ексклюзив

19:13 Блокада портів вдарить по новому врожаю: у МЗС назвали основні ризики

Ексклюзив

18:54 МЗС: Китай просив Україну не бити по РФ під час візиту делегації

18:33 Ворог змінив тактику ударів "Бандеролями": що загрожує одеситам

Text

18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

20:39 Пісторіус: Німеччина терміново передасть Україні ракети для Patriot

20:00 Мотиваційний контракт із ЗСУ: скільки служать та що платять

19:55 Буданов доніс до американців реальну ситуацію на фронті

19:25 Через атаку на поїзд Дніпро—Запоріжжя загинула провідниця

19:25 Гранти до 500 тисяч і виплати: що дають безробітним у 2026 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:15 Безоплатне навчання: держава сплатить контракт дітям учасників бойових дій

Ексклюзив

19:13 Блокада портів вдарить по новому врожаю: у МЗС назвали основні ризики

Ексклюзив

18:54 МЗС: Китай просив Україну не бити по РФ під час візиту делегації

18:33 Ворог змінив тактику ударів "Бандеролями": що загрожує одеситам

18:20 Коли треба проходити повторну ВЛК: термін чинності висновку

06:33 Переговори зі спецпредставниками США: чого очікують одесити

5 вересня

06:33 Продукти в супермаркетах Одеси: ціни та наявність товарів

4 вересня
Ексклюзив

06:40 Кількість українців неухильно скорочується, – Лібанова

2 вересня

18:36 Для улюбленої Одеси: побажання жителів до Дня народження міста

06:33 День народження Одеси: 232 чи 611 років виповнюється сьогодні

28 серпня

06:33 Одесити про зниження мобілізаційного віку та призов жінок

27 серпня

06:27 Одесити про витрати на 1 вересня: збори до школи тривають

26 серпня
Ексклюзив

06:33 Нові професії в Одесі: підготовка до захисту Батьківщини

24 серпня

08:16 День незалежності України: що цей день означає для одеситів

06:33 Незалежність для мене — це свобода: одесит Олег Філімонов

Text

18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

7 вересня
Text

18:25 В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

Відео по темі

Всі відео
У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

08 вересня 2026 р. 13:00
Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

08 вересня 2026 р. 08:00
В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

07 вересня 2026 р. 18:25
Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

07 вересня 2026 р. 15:40
Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

07 вересня 2026 р. 13:00
Зеленський зробив заяву після переговорів із США: ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив заяву після переговорів із США: ефір Ранок.LIVE

07 вересня 2026 р. 08:00
Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

04 вересня 2026 р. 21:10
Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

04 вересня 2026 р. 18:15

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації