Держави-члени Євросоюзу погодилися на закупівлю для України американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot на загальну суму в 3,2 млрд євро в рамках кредиту ЄС на загальну суму в 90 млрд. Зазначається, що роботу з підготовки до виділення Україні 3,2 млрд євро на перехоплювачі до систем Patriot завершать до кінця тижня. За словами фон дер Ляєн, ця виплата "дозволить Україні краще захистити своє небо від безладних атак Росії".

Про це та не тільки дивіться у ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE 8 вересня

Обговорювати події у прямому ефірі будуть:

Костянтин Криволап, авіаексперт;

Олесь Доній, політолог, громадський діяч;

Ярослав Захарченко, прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Провова рівність";

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Максим Розумний, доктор політичних наук.

Раніше Новини.LIVE писали, що українська та американська сторони наразі мають абсолютно нові ідеї для досягнення справедливого миру. Проте подальший дипломатичний прогрес тепер цілковито залежатиме від реальної готовності російської сторони брати участь у переговорних процесах.

Також ми писали, що диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили ситуацію навколо війни в Україні та дипломатичні зусилля Вашингтона. Президент РФ також заявив про відсутність у Москви агресивних планів щодо Європи та НАТО.