Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним заявив, що очільник Кремля готовий до мирної угоди, і висловив сподівання на згоду Володимира Зеленського. Президент США зазначив, що все життя займається домовленостями та бачить у лідерах обох країн взаємну втому від війни, додавши, що якщо Зеленський погодиться піти на угоду, це буде "дуже добре".

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 10 вересня

Запрошені гості:

Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури

Володимир Біцак, директор Аналітичного центра Форпост24, депутат Сумської районної Ради, Командир роти добровільчого формування

Віталій Свірідов, військовослужбовець батальйону безпілотних систем 110 ОМБр

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова

Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle

Руслан Рохов, політтехнолог

Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність"

Зоя Вовк, речниця Головного управління Нацполіції Черкаської області

Новини.LIVE повідомляли раніше, що у серпні очільник МЗС РФ Сергій Лавров публічно відкинув ідею припинення вогню по поточній лінії фронту. За його словами, Росію не влаштовує тимчасове перемир'я чи заморожування бойових дій на нинішніх позиціях. Зупинка війни нібито можлива виключно в межах "довгострокового та стійкого врегулювання" на умовах Москви.

Тим часом Володимир Зеленський та Дональд Трамп планують провести особисту зустріч уже у вересні. Як зазначив речник МЗС України Георгій Тихий, перед очними переговорами президенти можуть провести телефонну розмову з огляду на активізацію мирних дипломатичних ініціатив.