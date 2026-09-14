Президент Зеленський закликав Верховну Раду негайно звільнити генпрокурора Руслана Кравченка після його заяви про відставку та звинувачень на адресу антикорупціонерів. НАБУ та САП назвали звинувачення генпрокурора системною атакою на незалежні антикорупційні органи.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 14 вересня.

Гості ефіру:

Сергій Старенький — адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник;

Дмитро Кащенко — Герой України, полковник ЗСУ у відставці;

Ганна Малкіна —доктор політичних наук;

Олег Васильєв — автор блогу "Залізні магістралі", транспортний оглядач;

Юрій Подорожній — політтехнолог.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Тепер парламент має розглянути це питання та ухвалити рішення щодо подальшої роботи Кравченка на посаді.

Також Зеленський та НАБУ відреагували на погрози Руслана Кравченка. Президент закликав Верховну Раду підтримати його подання про звільнення, а НАБУ і САП заявили про атаку генерального прокурора на антикорупційні органи.