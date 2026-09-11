ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

Сили оборони України уразили підприємство та об’єкт нафтової промисловості у Саратовській і Волгоградській областях РФ. Також українські сили завдали ударів по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульській, Нижньогородській, Пермській та Самарській областях. За словами президента Володимира Зеленського, у Чорному морі також є результати.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 11 вересня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;
- Раміз Юнус — професор політології Міжнародного університету "Хазар";
- Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";
- Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;
- Дмитро Льоушкін — паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";
- Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України;
- Катерина Коваль — експертка з нацбезпеки та оборони, офіцерка запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE;
- Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;
- Ірина Рибницька — директорка доброчинного фонду "Історико-культурний центр міста Умань".
Новини.LIVE інформували, що OSINT-аналітики зафіксували пошкодження російського малого ракетного корабля "Буян-М" у гавані військово-морської бази в Новоросійську. Висновки зробили після аналізу нових супутникових та розвідувальних знімків, а стан судна фахівці оцінюють як повністю недієздатний. Кораблі цього проєкту можуть бути носіями крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".
Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України 7 вересня та в ніч на 8 вересня атакували військові об’єкти РФ на тимчасово окупованих територіях. У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА, а в окупованому Криму, Запорізькій і Донецькій областях — пункти управління безпілотниками та інші командні об’єкти.