ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

Сили оборони України уразили підприємство та об’єкт нафтової промисловості у Саратовській і Волгоградській областях РФ. Також українські сили завдали ударів по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульській, Нижньогородській, Пермській та Самарській областях. За словами президента Володимира Зеленського, у Чорному морі також є результати.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 11 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;

Раміз Юнус — професор політології Міжнародного університету "Хазар";

Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;

Дмитро Льоушкін — паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";

Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України;

Катерина Коваль — експертка з нацбезпеки та оборони, офіцерка запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE;

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;

Ірина Рибницька — директорка доброчинного фонду "Історико-культурний центр міста Умань".

Новини.LIVE інформували, що OSINT-аналітики зафіксували пошкодження російського малого ракетного корабля "Буян-М" у гавані військово-морської бази в Новоросійську. Висновки зробили після аналізу нових супутникових та розвідувальних знімків, а стан судна фахівці оцінюють як повністю недієздатний. Кораблі цього проєкту можуть бути носіями крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України 7 вересня та в ніч на 8 вересня атакували військові об’єкти РФ на тимчасово окупованих територіях. У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА, а в окупованому Криму, Запорізькій і Донецькій областях — пункти управління безпілотниками та інші командні об’єкти.