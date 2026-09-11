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ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

11 вересня 2026 р. 18:05

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18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

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10 вересня 2026
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20:00Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

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13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

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08:00 Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2026
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19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

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18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

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13:00США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

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18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський досяг масштабних угод з Канадою: ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2026
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17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Сили оборони України уразили підприємство та об’єкт нафтової промисловості у Саратовській і Волгоградській областях РФ. Також українські сили завдали ударів по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульській, Нижньогородській, Пермській та Самарській областях. За словами президента Володимира Зеленського, у Чорному морі також є результати.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 11 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;
  • Раміз Юнус — професор політології Міжнародного університету "Хазар";
  • Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;
  • Дмитро Льоушкін — паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";
  • Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України;
  • Катерина Коваль — експертка з нацбезпеки та оборони, офіцерка запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE;
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;
  • Ірина Рибницька — директорка доброчинного фонду "Історико-культурний центр міста Умань".

Новини.LIVE інформували, що OSINT-аналітики зафіксували пошкодження російського малого ракетного корабля "Буян-М" у гавані військово-морської бази в Новоросійську. Висновки зробили після аналізу нових супутникових та розвідувальних знімків, а стан судна фахівці оцінюють як повністю недієздатний. Кораблі цього проєкту можуть бути носіями крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України 7 вересня та в ніч на 8 вересня атакували військові об’єкти РФ на тимчасово окупованих територіях. У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА, а в окупованому Криму, Запорізькій і Донецькій областях — пункти управління безпілотниками та інші командні об’єкти.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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