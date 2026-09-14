Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розробляє нове покоління перехоплювачів дронів для протидії російським "шахедам", зокрема реактивним. Наразі тривають випробування розробок, а всі процеси намагаються пришвидшити. Фінансування для роботи вже забезпечене.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 14 вересня.

Гості ефіру:

Олександр Федієнко — народний депутат фракція "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки"

Ірина Никорак — голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність"

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group

Єлизавета "Хмара" — пресофіцер структурного підрозділу Головного відділу безпілотних систем (ГВБпС) "Фенікс"

Ілля Котов — кандидат наук з державного управління, Голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики

Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив про розробку нового покоління дронів-перехоплювачів. За словами президента, розробки вже проходять випробування, а Україна працює над прискоренням їхнього виробництва та забезпеченням достатнього фінансування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія змінила тактику та знову масово запускає звичайні "Шахеди" з двигунами внутрішнього згоряння. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ могла накопичити значну кількість таких дронів після масованого використання реактивних безпілотників у серпні.