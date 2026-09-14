Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розробляє нове покоління перехоплювачів дронів для протидії російським "шахедам", зокрема реактивним. Наразі тривають випробування розробок, а всі процеси намагаються пришвидшити. Фінансування для роботи вже забезпечене.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 14 вересня.
Гості ефіру:
- Олександр Федієнко — народний депутат фракція "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки"
- Ірина Никорак — голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність"
- Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group
- Єлизавета "Хмара" — пресофіцер структурного підрозділу Головного відділу безпілотних систем (ГВБпС) "Фенікс"
- Ілля Котов — кандидат наук з державного управління, Голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики
- Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив про розробку нового покоління дронів-перехоплювачів. За словами президента, розробки вже проходять випробування, а Україна працює над прискоренням їхнього виробництва та забезпеченням достатнього фінансування.
Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія змінила тактику та знову масово запускає звичайні "Шахеди" з двигунами внутрішнього згоряння. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ могла накопичити значну кількість таких дронів після масованого використання реактивних безпілотників у серпні.