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Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

14 вересня 2026 р. 18:56

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18:56 Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

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13:13 Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

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18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

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20:00Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

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13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

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18:56 Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

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17:27 НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

Text

13:13 Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

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18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розробляє нове покоління перехоплювачів дронів для протидії російським "шахедам", зокрема реактивним. Наразі тривають випробування розробок, а всі процеси намагаються пришвидшити. Фінансування для роботи вже забезпечене.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 14 вересня.

Гості ефіру:

  • Олександр Федієнко — народний депутат фракція "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки" 
  • Ірина Никорак — голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність" 
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group 
  • Єлизавета "Хмара" — пресофіцер структурного підрозділу Головного відділу безпілотних систем (ГВБпС) "Фенікс" 
  • Ілля Котов — кандидат наук з державного управління, Голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики 
  • Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив про розробку нового покоління дронів-перехоплювачів. За словами президента, розробки вже проходять випробування, а Україна працює над прискоренням їхнього виробництва та забезпеченням достатнього фінансування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія змінила тактику та знову масово запускає звичайні "Шахеди" з двигунами внутрішнього згоряння. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ могла накопичити значну кількість таких дронів після масованого використання реактивних безпілотників у серпні.

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