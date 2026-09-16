Вибори в Україні, Зеленський назвав умову проведення: ефір Вечір.LIVE

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що проведення виборів в Україні можливе за умови встановлення припинення вогню на кілька місяців. Він стверджує, що цей час можна було б використати для підготовки виборчого процесу, а також для продовження роботи над завершенням війни. Водночас одним із ключових викликів стане участь у голосуванні близько 9 мільйонів українців, які нині перебувають за межами країни. Окреме питання — організація голосування для жителів тимчасово окупованих територій.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру:

Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль)

Сергій Фурса, економіст, фінансист

Пьотр Кульпа, польський експерт, колишній член уряду Польщі

Ніна Южаніна, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95"

Віталій Нестор, депутат Київської міської ради, "Батьківщина", доктор юридичних наук

Оксана Савчук, народна депутатка України, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури

Леонід Ємець, депутат Київської міської ради "Європейська Солідарність", Голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук

Гарік Корогодський, бізнесмен (засновник благодійного фонду "Життєлюб", співвласник ТРЦ "Dream")

Валерій Боровик, засновник компанії- виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій

Ігор Молодан, інструктор з безпеки Асоціації саперів України

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський повідомив, що окремим викликом залишається можливість участі у виборах громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Український лідер наголошує, що потрібно визначити механізм їхнього голосування та забезпечити контроль за виборчим процесом в умовах перебування там російських військ.

Ми інформували, що раніше він зазначав, що проведення виборів в умовах повномасштабної війни може створити значні ризики для держави. Зеленський повідомив, що виборчий процес під час бойових дій здатен загострити внутрішні суперечності та посилити розкол у суспільстві.