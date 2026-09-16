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Вибори в Україні, Зеленський назвав умову проведення: ефір Вечір.LIVE

Вибори в Україні, Зеленський назвав умову проведення: ефір Вечір.LIVE

16 вересня 2026 р. 18:11

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18:11 Вибори в Україні, Зеленський назвав умову проведення: ефір Вечір.LIVE

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Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що проведення виборів в Україні можливе за умови встановлення припинення вогню на кілька місяців. Він стверджує, що цей час можна було б використати для підготовки виборчого процесу, а також для продовження роботи над завершенням війни. Водночас одним із ключових викликів стане участь у голосуванні близько 9 мільйонів українців, які нині перебувають за межами країни. Окреме питання — організація голосування для жителів тимчасово окупованих територій.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру:  

  • Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль) 
  • Сергій Фурса, економіст, фінансист 
  • Пьотр Кульпа, польський експерт, колишній член уряду Польщі 
  • Ніна Южаніна, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" 
  • Віталій Нестор, депутат Київської міської ради, "Батьківщина", доктор юридичних наук 
  • Оксана Савчук, народна депутатка України, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури 
  • Леонід Ємець, депутат Київської міської ради "Європейська Солідарність", Голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук 
  • Гарік Корогодський, бізнесмен (засновник благодійного фонду "Життєлюб", співвласник ТРЦ "Dream") 
  • Валерій Боровик, засновник компанії- виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій 
  • Ігор Молодан, інструктор з безпеки Асоціації саперів України 

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський повідомив, що окремим викликом залишається можливість участі у виборах громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Український лідер наголошує, що потрібно визначити механізм їхнього голосування та забезпечити контроль за виборчим процесом в умовах перебування там російських військ.

Ми інформували, що раніше він зазначав, що проведення виборів в умовах повномасштабної війни може створити значні ризики для держави. Зеленський повідомив, що виборчий процес під час бойових дій здатен загострити внутрішні суперечності та посилити розкол у суспільстві.

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