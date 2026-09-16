Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Олег Лісний, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський, генерал-лейтенант Ігор Романенко, командир групи рекрутингу штабу управління 152 окремої єгерської бригади Любомир Заїка, заслужений юрист Микола Голомша, нардеп Юлія Гришина, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, політолог-міжнародник Тарас Семенюк, начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат та президентка Українського інституту сну дитини Дарʼя Пилипенко.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що військова операція "Вівальді" щодо звільнення Донецької області вже має перші результати. Зокрема, українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу.

"Загалом 75 квадратних кілометрів території, деокупували Середнє. Це ще 10 квадратних кілометрів. Разом це більше, ніж площа Житомира і майже як Чернігів", — йдеться в заяві Третього армійського корпусу.

Як писали Новини.LIVE, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що українські воїни проводять наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області. Операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші.

Згодом стало відомо, що сили Третього армійського корпусу зачистили від російських окупантів Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також деокупували Середнє.