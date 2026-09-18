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Туск заявив про критичні місяці для України: ефір День.LIVE

Туск заявив про критичні місяці для України: ефір День.LIVE

18 вересня 2026 р. 13:06

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13:06 Туск заявив про критичні місяці для України: ефір День.LIVE

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18:00 НБУ вживає термінових заходів через зростання цін на бензин: ефір Вечір.LIVE

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13:09 США прийняли важливий закон для України: ефір День.LIVE

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08:00 Трамп готовий запровадити санкції Грема проти Росії: ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2026
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19:00 Дрони атакують Київ, удари по АЗС, ТРЦ: ефір Київський час

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18:11 Вибори в Україні, Зеленський назвав умову проведення: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Маккол заявив, що Трамп підпише санкції проти РФ: ефір День.LIVE

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08:00 ЗСУ мають нові успіхи в Донецькій області: ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2026
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18:15 Зеленський зібрав Ставку щодо захисту залізниці та АЗС: ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Туск заявив про критичні місяці для України: ефір День.LIVE

Text

08:00 Держава різко зупинила капітальні видатки: ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2026
Text

18:00 НБУ вживає термінових заходів через зростання цін на бензин: ефір Вечір.LIVE

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13:09 США прийняли важливий закон для України: ефір День.LIVE

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Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, юрист-міжнародник Роман Єделєв, адвокат Поліна Марченко, начальник відділення комунікацій 4 ОВМБр Анастасія Халецька, економіст Віталій Шапран, політолог Павло Гай-Нижник, нардеп Олексій Леонов та паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, який попередив про загрозу російських атак по Польщі та балтійських державах під виглядом навігаційних помилок.

За даними розвідок союзників, Кремль намагається розколоти НАТО та перевірити готовність Заходу захищати партнерів на тлі виснажливих ударів по логістиці та містах України. Для цього Росія може почати атаки проти НАТО під виглядом нещасних випадків.

Як писали Новини.LIVE, 18 вересня український лідер Володимир Зеленський повідомив про проведення в українських Карпатах першого саміту у форматі C8. А премʼєр Туск попередив про важкі тижні та місяці, які чекають на нас усіх.

Раніше лідер США Дональд Трамп повідомив про прогрес у питанні створення військової бази США на території Польщі. Він пов’язав цей процес із керівництвом Кароля Навроцького.

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13:57 У Львові потяг наїхав на 21-річного чоловіка: триває розслідування

13:41 Туск розкритикував Навроцького за допис про можливу втрату території

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:35 Норвегія виділила понад 100 млн доларів Україні через Ukraine Facility

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