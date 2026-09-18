Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, юрист-міжнародник Роман Єделєв, адвокат Поліна Марченко, начальник відділення комунікацій 4 ОВМБр Анастасія Халецька, економіст Віталій Шапран, політолог Павло Гай-Нижник, нардеп Олексій Леонов та паливний експерт Дмитро Льоушкін.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, який попередив про загрозу російських атак по Польщі та балтійських державах під виглядом навігаційних помилок.

За даними розвідок союзників, Кремль намагається розколоти НАТО та перевірити готовність Заходу захищати партнерів на тлі виснажливих ударів по логістиці та містах України. Для цього Росія може почати атаки проти НАТО під виглядом нещасних випадків.

Як писали Новини.LIVE, 18 вересня український лідер Володимир Зеленський повідомив про проведення в українських Карпатах першого саміту у форматі C8. А премʼєр Туск попередив про важкі тижні та місяці, які чекають на нас усіх.

Раніше лідер США Дональд Трамп повідомив про прогрес у питанні створення військової бази США на території Польщі. Він пов’язав цей процес із керівництвом Кароля Навроцького.