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Держава різко зупинила капітальні видатки: ефір Ранок.LIVE

Держава різко зупинила капітальні видатки: ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2026 р. 08:00

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18:00 НБУ вживає термінових заходів через зростання цін на бензин: ефір Вечір.LIVE

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Держава без попередження заморозила фінансування всіх капітальних видатків, як повідомив очільник великої інфраструктурної компанії Максим Шкіль. Це відбувається на тлі суттєвих труднощів із бюджетом, бо раніше Міністерство фінансів попередило про брак коштів, імовірний недобір 70 мільярдів гривень податків та необхідність залучити ще 27 мільярдів доларів на потреби оборони до кінця 2026 року. Офіційних коментарів чи роз'яснень від фінансових відомств щодо причин зупинки виплат поки не надходило.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE 18 вересня.

Ефір Ранок.LIVE 18 вересня

Запрошені гості:

  • Ярослав Телешун, кандидат політичних наук 
  • Сергій Демченко, народний депутат "Слуга Народу", комітет питань правової політики 
  • Ірина Борзова, народна депутатка "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики 
  • Євгеній Пилипенко,комерційний директор компанії "Генерал Черешня" 
  • Сергій Козир, народний депутат "Слуга Народу", співзасновник ГО "ВПО України" 
  • Єгор Чернєв, народний депутат,"Слуга Народу", голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки 
  • Андрій Єременко, соціолог 
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій 
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист 
  • Вікторія Гончаренко, дієтолог, нутриціолог, лікар-ендокринолог 

Новини.LIVE інформували, що Кабінет Міністрів затвердив проєкт Державного бюджету на 2027 рік, зосередивши ресурси на ключових потребах країни. Водночас у Верховній Раді спалахнула критика, адже один із народних депутатів заявив, що в документі повністю зняли кошти з однієї з найбільших держпрограм, наголосивши, що всі ресурси зараз мають іти виключно на сектор оборони.

Окрему хвилю обговорень викликав запропонований рівень прожиткового мінімуму, який нині становить 3 559 гривень. Навіть у самому Міністерстві фінансів визнали, що реально прожити на таку суму вкрай складно.

Паралельно уряд передбачив суттєве підвищення зарплат для медичних працівників. Щоб утримати фахівців і підтримати систему охорони здоров'я, у бюджеті на 2027 рік запланували зростання мінімальних виплат як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.

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07:44 Федієнко: війна скоротила кількість інтернет-провайдерів на 50%

07:25 Ціни на олію впадуть: як блокування експорту змінює український ринок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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