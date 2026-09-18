Зеленський заявив про нові угоди на саміті у Карпатах: ефір Вечір.LIVE

Під час економічної частини Карпатського саміту підготували інвестиційні та торговельні угоди на 1 млрд євро. У заході беруть участь близько 550 представників бізнесу, а також представили близько 100 проєктів загальною вартістю 40 млрд євро. Володимир Зеленський також повідомив про переговори з Угорщиною щодо відкриття наступних кластерів у межах вступу України до ЄС.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 18 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Позивний "Дерун" — штурмовик спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан";

Геннадій Хазан — президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", український авіатор;

В'ячеслав Ширяєв — економіст;

Андрій Новак — голова Комітету економістів України;

Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";

Дмитро Соломчук — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;

Руслан Горбенко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України", військовослужбовець ЗСУ;

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;

Галина Янченко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку.

Новини.LIVE інформували, що 18 вересня 2026 року у Буковелі стартував установчий саміт нового регіонального формату "Карпатська вісімка". Участь у ньому беруть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина, а також інституції ЄС. Учасники зосередилися на питаннях безпеки, енергетики, логістики та транскордонної економічної співпраці й погодили спільну декларацію.

Новини.LIVE також писали, що прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що "Карпатська ініціатива" може сприяти вступу України до ЄС. Польща підтримує розширення Євросоюзу та надає країнам-кандидатам експертну й технічну допомогу. Туск також наголосив на необхідності протидіяти російським загрозам і посилювати тиск на РФ для завершення війни.