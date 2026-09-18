Зеленський заявив про нові угоди на саміті у Карпатах: ефір Вечір.LIVE

Під час економічної частини Карпатського саміту підготували інвестиційні та торговельні угоди на 1 млрд євро. У заході беруть участь близько 550 представників бізнесу, а також представили близько 100 проєктів загальною вартістю 40 млрд євро. Володимир Зеленський також повідомив про переговори з Угорщиною щодо відкриття наступних кластерів у межах вступу України до ЄС.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 18 вересня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Позивний "Дерун" — штурмовик спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан";
- Геннадій Хазан — президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", український авіатор;
- В'ячеслав Ширяєв — економіст;
- Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
- Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
- Дмитро Соломчук — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
- Руслан Горбенко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України", військовослужбовець ЗСУ;
- Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;
- Галина Янченко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку.
Новини.LIVE інформували, що 18 вересня 2026 року у Буковелі стартував установчий саміт нового регіонального формату "Карпатська вісімка". Участь у ньому беруть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина, а також інституції ЄС. Учасники зосередилися на питаннях безпеки, енергетики, логістики та транскордонної економічної співпраці й погодили спільну декларацію.
Новини.LIVE також писали, що прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що "Карпатська ініціатива" може сприяти вступу України до ЄС. Польща підтримує розширення Євросоюзу та надає країнам-кандидатам експертну й технічну допомогу. Туск також наголосив на необхідності протидіяти російським загрозам і посилювати тиск на РФ для завершення війни.