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Зеленський заявив про нові угоди на саміті у Карпатах: ефір Вечір.LIVE

Зеленський заявив про нові угоди на саміті у Карпатах: ефір Вечір.LIVE

18 вересня 2026 р. 18:42

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08:00 ЗСУ мають нові успіхи в Донецькій області: ефір Ранок.LIVE

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18:42 Зеленський заявив про нові угоди на саміті у Карпатах: ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Туск заявив про критичні місяці для України: ефір День.LIVE

Text

08:00 Держава різко зупинила капітальні видатки: ефір Ранок.LIVE

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18:00 НБУ вживає термінових заходів через зростання цін на бензин: ефір Вечір.LIVE

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Під час економічної частини Карпатського саміту підготували інвестиційні та торговельні угоди на 1 млрд євро. У заході беруть участь близько 550 представників бізнесу, а також представили близько 100 проєктів загальною вартістю 40 млрд євро. Володимир Зеленський також повідомив про переговори з Угорщиною щодо відкриття наступних кластерів у межах вступу України до ЄС.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 18 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Позивний "Дерун" — штурмовик спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан";
  • Геннадій Хазан — президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", український авіатор;
  • В'ячеслав Ширяєв — економіст;
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Дмитро Соломчук — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • Руслан Горбенко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України", військовослужбовець ЗСУ;
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;
  • Галина Янченко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку.

Новини.LIVE інформували, що 18 вересня 2026 року у Буковелі стартував установчий саміт нового регіонального формату "Карпатська вісімка". Участь у ньому беруть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина, а також інституції ЄС. Учасники зосередилися на питаннях безпеки, енергетики, логістики та транскордонної економічної співпраці й погодили спільну декларацію.

Новини.LIVE також писали, що прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що "Карпатська ініціатива" може сприяти вступу України до ЄС. Польща підтримує розширення Євросоюзу та надає країнам-кандидатам експертну й технічну допомогу. Туск також наголосив на необхідності протидіяти російським загрозам і посилювати тиск на РФ для завершення війни.

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18:25 Виплати науковцям зростуть: як перерахують стипендії аспірантам у 2026 році

18:20 Військово-облікові документи онлайн: які мають юридичну силу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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