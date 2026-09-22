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Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

22 вересня 2026 р. 20:00

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20:00 Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

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17:26 Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп у Нью-Йорку, Україна готова зупинити бойові дії: ефір Ранок.LIVE

21 вересня 2026
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18:09 Трамп заявив про колапс виробництва дизеля в РФ: ефір Вечір.LIVE

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17:18 Шуляк: на житлову політику у 2027 році заклали 85 млрд грн

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13:44 Зустріч Зеленського та Трампа вже завтра: ефір День.LIVE

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08:00 ЗСУ завдали удару по Москві у день виборів: ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2026
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18:42 Зеленський заявив про нові угоди на саміті у Карпатах: ефір Вечір.LIVE

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13:06 Туск заявив про критичні місяці для України: ефір День.LIVE

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20:00 Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

Text

17:26 Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп у Нью-Йорку, Україна готова зупинити бойові дії: ефір Ранок.LIVE

21 вересня 2026
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18:09 Трамп заявив про колапс виробництва дизеля в РФ: ефір Вечір.LIVE

У вівторок, 22 вересня відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Сторони планують обговорити війну в Україні, подальшу підтримку Києва, можливі дипломатичні кроки та позицію Сполучених Штатів.

Дивіться це в прямому ефірі Новини.LIVE.

Ми писали, що український лідер Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів. Після прибуття до США та напередодні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном він провів двопартійні переговори з представниками Конгресу. У зустрічі взяли участь сенатори Джин Шахін і Річард Блюменталь, а також конгресмени-республіканець Дейв Маккормік і демократ Джон Кертіс.

Новини.LIVE інформували, що в Україні позитивно оцінюють перспективи майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що не розкриватиме деталей запланованих переговорів, аби не створювати ризиків для переговорного процесу, водночас він наголосив на вже наявних конкретних результатах співпраці між Україною та США.

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20:02 Крим окремо від України: Науседа розкритикував карту ООН

20:00 В "Армія+" додали курс із психологічної підготовки бійців: чого вчать

Репортаж

19:50 Російський обстріл Києва: пошкоджено чотири будинки, є поранені

Ексклюзив

19:47 Нардеп прокоментував заклики Трампа не бити по НПЗ РФ

19:44 Ердоган: мир в Україні має зберегти її суверенітет і цілісність

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:25 Укрпошта передає дані про післяплату: що побачить податкова

19:23 У Дніпрі 23 вересня оголосили днем жалоби за загиблими від атак РФ

19:15 Українську економіку пропонують перевести на воєнний режим: що це означає

19:14 У Дніпрі РФ вдарила по підприємству Інтерпайп: відомо про 4 загиблих

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20:00 Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

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17:26 Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп у Нью-Йорку, Україна готова зупинити бойові дії: ефір Ранок.LIVE

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