Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

У вівторок, 22 вересня відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Сторони планують обговорити війну в Україні, подальшу підтримку Києва, можливі дипломатичні кроки та позицію Сполучених Штатів.

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Ми писали, що український лідер Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів. Після прибуття до США та напередодні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном він провів двопартійні переговори з представниками Конгресу. У зустрічі взяли участь сенатори Джин Шахін і Річард Блюменталь, а також конгресмени-республіканець Дейв Маккормік і демократ Джон Кертіс.

Новини.LIVE інформували, що в Україні позитивно оцінюють перспективи майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що не розкриватиме деталей запланованих переговорів, аби не створювати ризиків для переговорного процесу, водночас він наголосив на вже наявних конкретних результатах співпраці між Україною та США.