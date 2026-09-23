Зеленський і Трамп сподіваються на швидке завершення війни: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що повномасштабну війну вдасться завершити до зими. За його словами, глава Білого дому Дональд Трамп може допомогти у завершенні війни. Своєю чергою, Трамп заявив, що і Україна, і Росія хочуть закінчити війну.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 23 вересня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Богдан Ференс — експерт із міжнародних питань;

Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України;

Дмитро Давиденко — штаб-сержант штабу батальйону "Свобода" НГУ;

Володимир Біцак — директор Аналітичного центру "Форпост24", депутат Сумської районної ради;

Віталій Кулик — футуролог;

Дмитро Громаков — соціолог, експерт із комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії;

Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;

Михайло Непран — перший віцепрезидент торгово-промислової палати;

Олександр Кондратюк — експерт з освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії "ЗНО Setstud";

Юлія Скорих — координаторка Програми психологічної допомоги та протидії насильству БФ "Право на захист".

Новини.LIVE інформували, що 22 вересня 2026 року Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори відбулися на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Сторони обговорили безпеку, посилення ППО України та можливе енергетичне перемир’я.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив, що сподівається завершити війну до зими та розраховує на допомогу Дональда Трампа. Президент США зазначив, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає рішення для завершення війни. Також Трамп назвав українців дуже хорошими бійцями.