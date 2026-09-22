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Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

22 вересня 2026 р. 17:26

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17:26 Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп у Нью-Йорку, Україна готова зупинити бойові дії: ефір Ранок.LIVE

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18:09 Трамп заявив про колапс виробництва дизеля в РФ: ефір Вечір.LIVE

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17:18 Шуляк: на житлову політику у 2027 році заклали 85 млрд грн

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13:44 Зустріч Зеленського та Трампа вже завтра: ефір День.LIVE

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13:06 Туск заявив про критичні місяці для України: ефір День.LIVE

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08:00 Держава різко зупинила капітальні видатки: ефір Ранок.LIVE

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17:26 Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп у Нью-Йорку, Україна готова зупинити бойові дії: ефір Ранок.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній асамблеї ООН. Увечері 22 вересня він має провести ключову зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Під час переговорів лідери планують обговорити безпекові рішення, посилення української протиповітряної оборони та можливе енергетичне перемир’я.

Про це так інше можна дізнатися у програмі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Зустріч запланована на 13:15 за місцевим часом, тобто на 20:15 за Києвом, і має тривати близько години.

Гості:

  • Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України
  • Петро Кузик, командир батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" НГУ
  • Павло Розенко, віце-прем’єр-міністр України 2016–2019 рр., експерт із економічної і соціальної політики
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій
  • Леонід Косянчук, експрезидент Асоціації "Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України"
  • Павло Фролов, народний депутат "Слуга Народу", голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресії

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 вересня Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом. Президент України має провести переговори з Дональдом Трампом, виступити на відкритті 81-ї сесії Генасамблеї ООН та зустрітися з лідерами Данії, Великої Британії, Японії, очільницями ЄК і МВФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Нью-Йорку розпочалися головні дебати 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири ООН, де потиснув руки кільком делегатам. Його виступ очікується завтра.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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