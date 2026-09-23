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У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

23 вересня 2026 р. 18:08

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19:00 Київ готується до нових викликів: ефір Київського часу

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18:25 Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України: ефір Новини.LIVE

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18:08 У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

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15:33 Головні заяви лідерів світу на Генасамблеї ООН: прямий ефір

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп сподіваються на швидке завершення війни: ефір Ранок.LIVE

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07:35Російський FPV-дрон атакував авто з журналісткою Новини.LIVE

22 вересня 2026
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20:00 Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

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17:26 Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

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19:00 Київ готується до нових викликів: ефір Київського часу

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18:25 Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України: ефір Новини.LIVE

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18:08 У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

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15:33 Головні заяви лідерів світу на Генасамблеї ООН: прямий ефір

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

У Києві кількість постраждалих через російську атаку 23 вересня зросла до 43 людей. У столиці триває повітряна атака ворожих дронів. За повідомленнями мера Києва, загинуло двоє осіб. Унаслідок ударів у кількох районах столиці сталися пожежі та пошкодження.

Про це та інше дивіться в ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру:

  • Олег Устенко — економіст, радник Президента у 2019–2024 роках;
  • Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);
  • Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність";
  • Сергій Кривонос — генерал-майор запасу ЗСУ;
  • Кирило Фесик — заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський 23 вересня відреагував на масований російський обстріл Києва, внаслідок якого загинули двоє людей. Глава держави також заявив про необхідність зберігати санкційний тиск на Росію та наголосив, що санкції мають сигналізувати російським олігархам про необхідність закінчувати війну.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві під час ранкової атаки 23 вересня постраждав один із автозаправних комплексів компанії UKRNAFTA. Працівники заправки не зазнали ушкоджень, а цей випадок став уже шостим ураженням майна мережі за останні тижні.

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19:10 Найдешевший тарифний план lifecell: що отримають абоненти за 100 грн

18:50 Рубіо: Росія та Україна зацікавлені в енергетичному перемирʼї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 Сибіга: Україна погодилася на повне припинення вогню

18:25 Тарифи під загрозою: чому можуть переглянути ціни на газ і світло

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19:00 Київ готується до нових викликів: ефір Київського часу

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18:08 У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

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