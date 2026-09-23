У Києві кількість постраждалих через російську атаку 23 вересня зросла до 43 людей. У столиці триває повітряна атака ворожих дронів. За повідомленнями мера Києва, загинуло двоє осіб. Унаслідок ударів у кількох районах столиці сталися пожежі та пошкодження.

Про це та інше дивіться в ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру:

Олег Устенко — економіст, радник Президента у 2019–2024 роках;

Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);

Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність";

Сергій Кривонос — генерал-майор запасу ЗСУ;

Кирило Фесик — заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський 23 вересня відреагував на масований російський обстріл Києва, внаслідок якого загинули двоє людей. Глава держави також заявив про необхідність зберігати санкційний тиск на Росію та наголосив, що санкції мають сигналізувати російським олігархам про необхідність закінчувати війну.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві під час ранкової атаки 23 вересня постраждав один із автозаправних комплексів компанії UKRNAFTA. Працівники заправки не зазнали ушкоджень, а цей випадок став уже шостим ураженням майна мережі за останні тижні.