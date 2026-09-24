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Зеленський допустив зустріч за участі Трампа і Путіна на G20: ефір День.LIVE

Зеленський допустив зустріч за участі Трампа і Путіна на G20: ефір День.LIVE

24 вересня 2026 р. 12:56

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12:56 Зеленський допустив зустріч за участі Трампа і Путіна на G20: ефір День.LIVE

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18:08 У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

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12:56 Зеленський допустив зустріч за участі Трампа і Путіна на G20: ефір День.LIVE

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08:00 РФ застосовує нову тактику та б'є по дата-центрах: ефір Ранок.LIVE

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19:00 Київ готується до нових викликів: ефір Київського часу

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18:25 Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України: ефір Новини.LIVE

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18:08 У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив у Нью-Йорку, що саміт G20 у Маямі може слугувати платформою для тристоронньої зустрічі України, США та Росії, і Київ підтримає такий формат за наявності домовленості.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 24 вересня.

Гості ефіру:

  • Ольга Кондратюк — економістка, експертка із санкційної політики;
  • Леся Забуранна — народна депутатка України від партії "Слуга народу", голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету;
  • Олег Рівтін — CEO хостинг-провайдера та реєстратора доменних імен Cityhost.ua;
  • Олександр Сіренко —аналітик консалтингової компанії "Нафторинок";
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Іван Киричевський — військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express;
  • Володимир Власюк — кандидат економічних наук, CEO "Укрпромзовнішекспертизи";
  • Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник. 

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив наслідки трьох хвиль російських ударів по Києву та посилення захисту від балістичних атак. Президент наголосив на щоденній потребі України в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot.

Також Новини.LIVE писав, що Україна через дефіцит отримує ракети для Patriot невеликими партіями — по одній, дві, три або п’ять одиниць. За словами Зеленського, загалом йдеться про сотні ракет, які Україна змушена збирати буквально поштучно.

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12:38 ЦРУ попередило про можливу атаку РФ дронами на низку країн Європи

12:24 Олексій Рева став заступником міністра оборони з цифровізації

12:22 Очікується магнітна буря рівня G1: попередження для метеозалежних

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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