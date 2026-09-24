Президент Володимир Зеленський заявив у Нью-Йорку, що саміт G20 у Маямі може слугувати платформою для тристоронньої зустрічі України, США та Росії, і Київ підтримає такий формат за наявності домовленості.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 24 вересня.

Гості ефіру:

Ольга Кондратюк — економістка, експертка із санкційної політики;

Леся Забуранна — народна депутатка України від партії "Слуга народу", голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету;

Олег Рівтін — CEO хостинг-провайдера та реєстратора доменних імен Cityhost.ua;

Олександр Сіренко —аналітик консалтингової компанії "Нафторинок";

Олег Постернак — політтехнолог;

Іван Киричевський — військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express;

Володимир Власюк — кандидат економічних наук, CEO "Укрпромзовнішекспертизи";

Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив наслідки трьох хвиль російських ударів по Києву та посилення захисту від балістичних атак. Президент наголосив на щоденній потребі України в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot.

Також Новини.LIVE писав, що Україна через дефіцит отримує ракети для Patriot невеликими партіями — по одній, дві, три або п’ять одиниць. За словами Зеленського, загалом йдеться про сотні ракет, які Україна змушена збирати буквально поштучно.