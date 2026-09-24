Президент Володимир Зеленський заявив у Нью-Йорку, що саміт G20 у Маямі може слугувати платформою для тристоронньої зустрічі України, США та Росії, і Київ підтримає такий формат за наявності домовленості.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 24 вересня.
Гості ефіру:
- Ольга Кондратюк — економістка, експертка із санкційної політики;
- Леся Забуранна — народна депутатка України від партії "Слуга народу", голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету;
- Олег Рівтін — CEO хостинг-провайдера та реєстратора доменних імен Cityhost.ua;
- Олександр Сіренко —аналітик консалтингової компанії "Нафторинок";
- Олег Постернак — політтехнолог;
- Іван Киричевський — військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express;
- Володимир Власюк — кандидат економічних наук, CEO "Укрпромзовнішекспертизи";
- Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник.
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив наслідки трьох хвиль російських ударів по Києву та посилення захисту від балістичних атак. Президент наголосив на щоденній потребі України в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot.
Також Новини.LIVE писав, що Україна через дефіцит отримує ракети для Patriot невеликими партіями — по одній, дві, три або п’ять одиниць. За словами Зеленського, загалом йдеться про сотні ракет, які Україна змушена збирати буквально поштучно.