США пропонують тристоронню зустріч в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

США запропонували провести в Об’єднаних Арабських Еміратах тристоронні переговори за участю України, Росії та Сполучених Штатів щодо подальших кроків для завершення війни. Володимир Зеленський 25 вересня уточнив, що наразі йдеться не про зустріч глав держав, а про попередні переговори на технічному рівні, тоді як Київ очікує від Вашингтона конкретної дати зустрічі.

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Гості:

Тарас Загородній, Керуючий партнер національної антикризової групи

Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин

Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіа Букви

Олег Постернак, політтехнолог

Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор

Ми інформували, що США виступили з пропозицією провести переговори за участю України, Сполучених Штатів та Росії на території Об’єднаних Арабських Еміратів. За словами Зеленського, американська сторона готова зайнятися організацією зустрічі, яка, за попередніми планами, має відбутися на технічному рівні.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський повідомив, що перед цією зустріччю мав розмову з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. За словами президента України, він просив Трампа порушити питання впливу Китаю на Володимира Путіна, щоб сприяти завершенню війни. Водночас Зеленський зазначив, що поки не отримував зворотного зв’язку від американської сторони, але очікує на результати цієї частини переговорів.