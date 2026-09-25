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США пропонують тристоронню зустріч в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

США пропонують тристоронню зустріч в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

25 вересня 2026 р. 17:55

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17:55 США пропонують тристоронню зустріч в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Україна отримає новий пакет ракет для Patriot: ефір Ранок.LIVE

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20:00 Ціни, війна та виїзд молоді: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

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17:34 США запропонували Україні та Росії три кроки для деескалації: ефір Вечір.LIVE

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12:56 Зеленський допустив зустріч за участі Трампа і Путіна на G20: ефір День.LIVE

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08:00 РФ застосовує нову тактику та б'є по дата-центрах: ефір Ранок.LIVE

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19:00 Київ готується до нових викликів: ефір Київського часу

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18:25 Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України: ефір Новини.LIVE

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18:08 У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

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17:55 США пропонують тристоронню зустріч в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

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13:22 Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво Patriot: ефір День.LIVE

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08:00 Україна отримає новий пакет ракет для Patriot: ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2026
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20:00 Ціни, війна та виїзд молоді: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

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17:34 США запропонували Україні та Росії три кроки для деескалації: ефір Вечір.LIVE

США запропонували провести в Об’єднаних Арабських Еміратах тристоронні переговори за участю України, Росії та Сполучених Штатів щодо подальших кроків для завершення війни. Володимир Зеленський 25 вересня уточнив, що наразі йдеться не про зустріч глав держав, а про попередні переговори на технічному рівні, тоді як Київ очікує від Вашингтона конкретної дати зустрічі.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:  

  • Тарас Загородній, Керуючий партнер національної антикризової групи  
  • Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин  
  • Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіа Букви  
  • Олег Постернак, політтехнолог  
  • Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог  
  • Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор 

Ми інформували, що США виступили з пропозицією провести переговори за участю України, Сполучених Штатів та Росії на території Об’єднаних Арабських Еміратів. За словами Зеленського, американська сторона готова зайнятися організацією зустрічі, яка, за попередніми планами, має відбутися на технічному рівні.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський повідомив, що перед цією зустріччю мав розмову з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. За словами президента України, він просив Трампа порушити питання впливу Китаю на Володимира Путіна, щоб сприяти завершенню війни. Водночас Зеленський зазначив, що поки не отримував зворотного зв’язку від американської сторони, але очікує на результати цієї частини переговорів.

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18:25 Від 7 000 до 38 000 грн: як змінилися ціни на оренду квартир у Києві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:24 У Києві через удар РФ загинув 14-річний громадянин Ізраїлю

18:20 Чоловіки з 60 років миттєво втрачають бронь: як працює нова система

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