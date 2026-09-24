Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки запропонували три кроки для деескалації війни Росії проти України та відновлення дипломатичних переговорів. Йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення роботи Чорноморського зернового коридору та проведення тристоронньої зустрічі США — Україна — Росія. Одним із можливих місць зустрічі американська сторона назвала Абу-Дабі.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 24 вересня.

Гості ефіру:

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик

Вікторія Гриб — народна депутатка України, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Олександр Федієнко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Руслан Горбенко — народний депутат від "Слуги Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group

Тарас Семенюк — політолог-міжнародник

Остап Яриш — медіарадник Razom for Ukraine, український журналіст у Вашингтоні

Юрій Єхануров — директор Науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997), прем’єр-міністр України (2005–2006), міністр оборони України (2007–2009)

Новини.LIVE інформували, що Посол Сполучених Штатів Америки в Організації Об'єднаних Націй Майк Волц заявив, що для досягнення миру в Україні потрібні будуть компроміси з обох сторін. Він наголосив, що переможців в цій війні не буде і обидві сторони програють.

Новини.LIVE також писали, що Україна готова до перемир’я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, а також обговорює припинення атак у Чорному морі. Зеленський назвав, зокрема, три варіанти перемир’я, які зараз обговорюють: енергетичне, зернове та на морі.