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РФ атакувала Київ, Зеленський обіцяє відповідь: ефір Вечір.LIVE

РФ атакувала Київ, Зеленський обіцяє відповідь: ефір Вечір.LIVE

28 вересня 2026 р. 18:23

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12:56 Зеленський допустив зустріч за участі Трампа і Путіна на G20: ефір День.LIVE

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08:00 РФ застосовує нову тактику та б'є по дата-центрах: ефір Ранок.LIVE

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18:23 РФ атакувала Київ, Зеленський обіцяє відповідь: ефір Вечір.LIVE

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13:18 Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія масовано вдарила по Києву: ефір Ранок.LIVE

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Російські війська від самого ранку атакують столицю реактивними дронами. Через удари в різних районах столиці спалахнули пожежі, зафіксовано наслідки атак і в центральній частині міста. Український лідер Володимир Зеленський повідомив про ситуацію в Києві та перебіг ліквідації наслідків російських ударів. 

"Обов’язково буде на це відповідь Росії", — безальтернативно заявив він, підкреслюючи необхідність єдності світової спільноти проти кремлівського режиму. 

Володимир Зеленський окремо повідомив, що міжнародні партнери мають усвідомлювати, що підтримка України означає передусім захист життя людей і протидію нормалізації терору. Президент закликав домагатися реальних наслідків для Росії за її агресію та подякував усім, хто допомагає Україні.

Дивіться про це в ефірі Вечір.LIVE.

Гості:  

  • Дмитро Биков, публіцист, письменник та поет  
  • Сергій Козир, народний депутат Слуга Народу", співзасновник ГО "ВПО України" 
  • Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради  
  • Олег Батурин, журналіст-документатор воєнних злочинів The Reckoning project і Центру журналістських розслідувань  
  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" 
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук  
  • Іван Плачков, Міністр палива та енергетики України 2005-2006рр 
  • Костянтин Криволап, авіаексперт  

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський відреагував на російські удари по будівлі Академії наук та лікарні в центрі Києва. Повідомляється, що загинула жінка та поранення отримали шість людей, серед яких троє дітей.

Ми інформували, що глава держави закликав міжнародних партнерів перейти від заяв до конкретних рішень щодо підтримки України. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони, допомогу енергетичному сектору та фінансову підтримку для покриття бюджетного дефіциту. 

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