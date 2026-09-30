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Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

30 вересня 2026 р. 13:35

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13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

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08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2026
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17:53 Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

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13:20 Росія пошкодила депо та датацентри у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Росія збільшує мобілізацію та вербування іноземців: ефір Ранок.LIVE

28 вересня 2026
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18:23 РФ атакувала Київ, Зеленський обіцяє відповідь: ефір Вечір.LIVE

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13:18 Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія масовано вдарила по Києву: ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2026
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17:55 США пропонують тристоронню зустріч в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

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13:22 Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво Patriot: ефір День.LIVE

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13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

Text

08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2026
Text

17:53 Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Росія пошкодила депо та датацентри у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Росія збільшує мобілізацію та вербування іноземців: ефір Ранок.LIVE

Росія вночі 30 вересня здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши реактивні дрони та балістику. У столиці зафіксували руйнування, пожежі та загиблих і постраждалих. Наслідки ударів зафіксували у чотирьох районах Києва.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 30 вересня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
  • Ян Артюхов — керівник групи з механізованого розмінування БФ "Розмінування України";
  • Єгор Чечеринда — військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;
  • Дмитро Соломчук — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Юлія Гришина — народна депутатка від фракції "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій.

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей, найбільше потерпілих зафіксували у Святошинському районі. У кількох районах столиці пошкоджені приватні будинки, нежитлові споруди та електромережі. Енергетики вже відновили електропостачання для 8 тисяч родин, роботи тривають.

Новини.LIVE також писали, що генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що Росія може намагатися паралізувати життя у Києві, систематично руйнуючи міську інфраструктуру. За його словами, російські війська вже атакують продовольчі склади, медичні установи та підприємства фармакологічної галузі. Ягун припустив, що таким чином РФ може прагнути спровокувати гуманітарну кризу та змусити частину киян залишити місто.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Гранти від Карітас: у трьох регіонах нададуть понад 40 000 грн

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13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

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08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

29 вересня
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