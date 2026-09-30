Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

Росія вночі 30 вересня здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши реактивні дрони та балістику. У столиці зафіксували руйнування, пожежі та загиблих і постраждалих. Наслідки ударів зафіксували у чотирьох районах Києва.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 30 вересня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;

Ян Артюхов — керівник групи з механізованого розмінування БФ "Розмінування України";

Єгор Чечеринда — військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;

Дмитро Соломчук — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;

Олег Постернак — політтехнолог;

Юлія Гришина — народна депутатка від фракції "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій.

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей, найбільше потерпілих зафіксували у Святошинському районі. У кількох районах столиці пошкоджені приватні будинки, нежитлові споруди та електромережі. Енергетики вже відновили електропостачання для 8 тисяч родин, роботи тривають.

Новини.LIVE також писали, що генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що Росія може намагатися паралізувати життя у Києві, систематично руйнуючи міську інфраструктуру. За його словами, російські війська вже атакують продовольчі склади, медичні установи та підприємства фармакологічної галузі. Ягун припустив, що таким чином РФ може прагнути спровокувати гуманітарну кризу та змусити частину киян залишити місто.