Україна вперше вдарила по росіянах власною балістичною ракетою FP-7 із радіусом дії до 300 кілометрів. Про успішне застосування нової зброї повідомив президент Володимир Зеленський. Цю тактичну ракету розробила вітчизняна компанія Fire Point. Експерти вже називають FP-7 значно дешевшим українським аналогом американських ATACMS, здатним уражати стратегічні цілі на солідній оперативній глибині.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 2 жовтня

Запрошені гості:

Ярослав Макітра, політтехнолог;

Ігор Молодан, інструктор з безпеки Асоціації саперів України;

Андрій Плотнік, начальник штабу добровольчого формування №42, полковник;

Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки, військовослужбовець ЗСУ;

Сергій Старенький, адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Леся Забуранна, народна депутатка "Слуга народу", Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету";

Микола Віхарєв, архітектор, керівник та засновинк VIHAREV architects and engineers;



Павло Фролов, народний депутат "Слуга Народу", голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресіі";

Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;

Юрій Продан, Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014).

Новини.LIVE повідомляли раніше, що очільник Кремля Володимир Путін заявив про готовність до діалогу, але виключно на умовах Москви, і водночас категорично відкинув ідею перемир'я в Чорному морі.

Натомість перед початком зими ворог зосередив далекобійні удари саме на українській енергетиці. В Інституті вивчення війни (ISW) пояснюють: складна ситуація на фронті змусила російського диктатора змінити тактику та зробити головну ставку на знищення тилу.

Водночас Київ має власне бачення стабілізації. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна підготувала чотири конкретні пропозиції щодо перемир'я, зокрема в енергетичній та зерновій сферах. В українському уряді вважають, що досягти реальних домовленостей можна було б під час прямої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.