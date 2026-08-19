Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Євгенія Хмари з посади заступника міністра оборони, а також припинив виконання ним обов'язків очільника оборонного відомства. Кадрові зміни відбулися на підставі заяви посадовця за власним бажанням. Фінальне рішення щодо кадрового призначення ухвалюватиметься під час голосування в сесійній залі парламенту. Задля відповідності законодавчій нормі, яка вимагає цивільного статусу для глави Міноборони, претендент завчасно погодився на звільнення з військової служби.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE 19 серпня.

Ефір День.LIVE 19 серпня

Гості ефіру:

Ігор Попов, політолог;

Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки;

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Ярослав Юрчишин, Голова комітету з питань свободи слова;

Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;

Дмитро Браславський, Штаб сержант 3 категорії відділення комунікацій 110 ОМБр.

Як повідомляли Новини.LIVE, Верховна Рада України затвердила Андрія Сибігу на посаді міністра закордонних справ, віддавши на підтримку цього кадрового рішення 266 депутатських голосів.

Паралельно прем'єр-міністр Сергій Корецький виніс на розгляд Ради коаліції стратегічний проєкт урядової Програми діяльності. У документі вказано головні напрямки роботи виконавчої влади, зокрема зміцнення обороноздатності країни, комплексну підтримку підприємництва та населення, а також форсування євроінтеграційних реформ.