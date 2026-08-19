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Рада голосуватиме щодо посади для Євгена Хмари: ефір День.LIVE

Рада голосуватиме щодо посади для Євгена Хмари: ефір День.LIVE

19 серпня 2026 р. 13:14

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08:00 Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2026
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18:22 Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Рада голосуватиме щодо посади для Євгена Хмари: ефір День.LIVE

Text

08:00 Михайло Федоров висловився про вибори в Україні: ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2026
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20:52 Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Євгенія Хмари з посади заступника міністра оборони, а також припинив виконання ним обов'язків очільника оборонного відомства. Кадрові зміни відбулися на підставі заяви посадовця за власним бажанням. Фінальне рішення щодо кадрового призначення ухвалюватиметься під час голосування в сесійній залі парламенту. Задля відповідності законодавчій нормі, яка вимагає цивільного статусу для глави Міноборони, претендент завчасно погодився на звільнення з військової служби.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE 19 серпня.

Ефір День.LIVE 19 серпня

Гості ефіру:

  • Ігор Попов, політолог;
  • Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки;
  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Ярослав Юрчишин, Голова комітету з питань свободи слова;
  • Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;
  • Дмитро Браславський, Штаб сержант 3 категорії відділення комунікацій 110 ОМБр.

Як повідомляли Новини.LIVE, Верховна Рада України затвердила Андрія Сибігу на посаді міністра закордонних справ, віддавши на підтримку цього кадрового рішення 266 депутатських голосів. 

Паралельно прем'єр-міністр Сергій Корецький виніс на розгляд Ради коаліції стратегічний проєкт урядової Програми діяльності. У документі вказано головні напрямки роботи виконавчої влади, зокрема зміцнення обороноздатності країни, комплексну підтримку підприємництва та населення, а також форсування євроінтеграційних реформ. 

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13:09 Хмара може стати міністром оборони: основні заяви кандидата

13:09 Де ховатися пасажирам поїздів: УЗ готує 800 модульних сховищ

13:07 СБУ затримала агента ФСБ, який готував замовні вбивства військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Залишилися лічені години: ФОПи повинні заплатити податки в серпні

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