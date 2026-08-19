Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Євгенія Хмари з посади заступника міністра оборони, а також припинив виконання ним обов'язків очільника оборонного відомства. Кадрові зміни відбулися на підставі заяви посадовця за власним бажанням. Фінальне рішення щодо кадрового призначення ухвалюватиметься під час голосування в сесійній залі парламенту. Задля відповідності законодавчій нормі, яка вимагає цивільного статусу для глави Міноборони, претендент завчасно погодився на звільнення з військової служби.
Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE 19 серпня.
Ефір День.LIVE 19 серпня
Гості ефіру:
- Ігор Попов, політолог;
- Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки;
- Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
- Ярослав Юрчишин, Голова комітету з питань свободи слова;
- Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;
- Дмитро Браславський, Штаб сержант 3 категорії відділення комунікацій 110 ОМБр.
Як повідомляли Новини.LIVE, Верховна Рада України затвердила Андрія Сибігу на посаді міністра закордонних справ, віддавши на підтримку цього кадрового рішення 266 депутатських голосів.
Паралельно прем'єр-міністр Сергій Корецький виніс на розгляд Ради коаліції стратегічний проєкт урядової Програми діяльності. У документі вказано головні напрямки роботи виконавчої влади, зокрема зміцнення обороноздатності країни, комплексну підтримку підприємництва та населення, а також форсування євроінтеграційних реформ.