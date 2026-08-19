Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

Разом із запрошеними гостями в студії Новини.LIVE обговоримо якість життя у Києві. Зокрема, серед головних тем — зростання кількості дорожньо-транспортних пригод та чистота води й повітря в столиці.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Київський час.

Теми та гості ефіру

Чому в Києві зростає кількість аварій і чому ДТП часто трапляються в одних і тих самих місцях

Що не так із київською водою — чи безпечно її пити та хто контролює її якість

Який стан повітря в місті, що спричиняє забруднення та як це впливає на здоров’я киян

Гості ефіру:

Володимир Крейденко, нардеп від "Слуги народу"

Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури

Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування

Костянтин Андріюк, журналіст, автор YouTube-каналу "ЗупиниЛося"

Віктор Зотов, київський архітектор, урбаніст, засновник освітньої платформи CANactions

Юлія Овчинникова, народна депутатка України "Слуга Народу", Голова підкомітету з питань лісових ресурсів, біорізноманіття, природних ландшафтів, об'єктів природно-заповідного фонду та з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування