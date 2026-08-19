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Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

19 серпня 2026 р. 19:47

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19:47 Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

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19:47 Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

Text

18:48 Україна повернула 103 військових з полону РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

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08:00 Михайло Федоров висловився про вибори в Україні: ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2026
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20:52 Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

Разом із запрошеними гостями в студії Новини.LIVE обговоримо якість життя у Києві. Зокрема, серед головних тем — зростання кількості дорожньо-транспортних пригод та чистота води й повітря в столиці.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Київський час. 

Теми та гості ефіру

  • Чому в Києві зростає кількість аварій і чому ДТП часто трапляються в одних і тих самих місцях
  • Що не так із київською водою — чи безпечно її пити та хто контролює її якість
  • Який стан повітря в місті, що спричиняє забруднення та як це впливає на здоров’я киян

Гості ефіру:

  • Володимир Крейденко, нардеп від "Слуги народу"
  • Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури
  • Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування
  • Костянтин Андріюк, журналіст, автор YouTube-каналу "ЗупиниЛося"
  • Віктор Зотов, київський архітектор, урбаніст, засновник освітньої платформи CANactions
  • Юлія Овчинникова, народна депутатка України "Слуга Народу", Голова підкомітету з питань лісових ресурсів, біорізноманіття, природних ландшафтів, об'єктів природно-заповідного фонду та з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування

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19:47 Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

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19:10 Разова виплата до Дня Незалежності: хто отримає по 3 100 грн

18:53 Міноборони анонсувало масштабну закупівлю НРК та пікапів

18:49 У Харкові знову стане спекотно: прогноз погоди на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:47 Різниця відчутна: вартість бензину, газу та ДТ на АЗС Одеси

18:44 Зібров у Зоні: у S.T.A.L.K.E.R. 2 буде понад 300 нових пісень

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19:47 Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

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