Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

Разом із запрошеними гостями в студії Новини.LIVE обговоримо якість життя у Києві. Зокрема, серед головних тем — зростання кількості дорожньо-транспортних пригод та чистота води й повітря в столиці.
Про це та не тільки поговоримо в ефірі Київський час.
Теми та гості ефіру
- Чому в Києві зростає кількість аварій і чому ДТП часто трапляються в одних і тих самих місцях
- Що не так із київською водою — чи безпечно її пити та хто контролює її якість
- Який стан повітря в місті, що спричиняє забруднення та як це впливає на здоров’я киян
Гості ефіру:
- Володимир Крейденко, нардеп від "Слуги народу"
- Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури
- Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування
- Костянтин Андріюк, журналіст, автор YouTube-каналу "ЗупиниЛося"
- Віктор Зотов, київський архітектор, урбаніст, засновник освітньої платформи CANactions
- Юлія Овчинникова, народна депутатка України "Слуга Народу", Голова підкомітету з питань лісових ресурсів, біорізноманіття, природних ландшафтів, об'єктів природно-заповідного фонду та з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування