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Михайло Федоров висловився про вибори в Україні: ефір Ранок.LIVE

Михайло Федоров висловився про вибори в Україні: ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2026 р. 08:00

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08:00 Михайло Федоров висловився про вибори в Україні: ефір Ранок.LIVE

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20:52 Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

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Михайло Федоров, який донедавна очолював Міністерство оборони України, наголосив на необхідності розробки легітимного та безпечного механізму проведення виборів в Україні в умовах затяжних бойових дій. Він розкритикував чинну систему державного управління та закликав базувати кадрову політику на професіоналізмі, ефективності та персональній відповідальності, а не на особистій лояльності. Окремо політик акцентував на критичній потребі призначення повноважного міністра оборони та прирівняв корупційні прояви під час війни до прямої втрати безпілотників і техніки для фронту. Він закликав владу вести прозору комунікацію щодо ухвалених рішень та нести повну відповідальність за їхні наслідки, резюмувавши, що витоки наявних проблем криються виключно в системних помилках керівництва.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE 19 серпня.

Ефір Ранок.LIVE 19 серпня

Гості ефіру:

  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій";
  • Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник;
  • Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікацій 59-ї ОШБр БпС, лейтенант;
  • Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Олег Васильєв, автор блогу "Залізні магістралі", транспортний оглядач;
  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що колишній очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність проведення президентських і парламентських виборів в Україні. За його словами, виборчий процес має відбутися ще до остаточного завершення бойових дій. Дипломат вважає, що своєчасні вибори дозволять зберегти стабільність і внутрішню стійкість державних інституцій.

Водночас ексміністр наголосив, що потенціал для результативних переговорів із Росією було повністю вичерпано близько місяця тому. Головними причинами зупинки дипломатичного треку він назвав труднощі команди Дональда Трампа в Ірані, а також концентрацію уваги Вашингтона на виборах до Конгресу США.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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