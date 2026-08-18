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Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

18 серпня 2026 р. 20:52

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20:52 Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

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18:17 Зеленський подав до ВР Хмару на міністра оборони: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Росія вдарила по Харківщині та вбила 10 людей: ефір День.LIVE

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08:00 Драпатий ініціював масштабні перевірки в ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2026
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18:44 Україна готує нові далекобійні операції: ефір Вечір.LIVE

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13:28 ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

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08:00 Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2026
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18:22 Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

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20:52 Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

Text

18:17 Зеленський подав до ВР Хмару на міністра оборони: ефір Вечір.LIVE

Text

13:25 Росія вдарила по Харківщині та вбила 10 людей: ефір День.LIVE

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08:00 Драпатий ініціював масштабні перевірки в ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2026
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18:44 Україна готує нові далекобійні операції: ефір Вечір.LIVE

Ексміністр МЗС України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповість про перспективи завершення війни, міжнародну підтримку України та можливість проведення виборів під час воєнного стану. Також йтиметься про переговори з Росією, майбутню зиму, удари РФ по українській економіці, відносини з Польщею та повернення українців додому.

Переглянути інтерв’ю можна сьогодні з 20:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що говоритиме в інтерв’ю Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України у 2020–2024 роках Дмитро Кулеба в інтерв’ю детально розкриє такі теми:

  • Чому перспектив завершення війни найближчим часом поки не видно;
  • Чи досягла Україна "стелі" міжнародної підтримки;
  • Чи отримає Україна необхідні рішення щодо антибалістичної оборони;
  • Якою буде наступна зима та до чого варто готуватися;
  • Чому, на думку Кулеби, можливості переговорного процесу вичерпані;
  • Чи варто проводити вибори під час воєнного стану;
  • Як російські удари впливають на українську економіку;
  • Якими будуть відносини України з Польщею;
  • Чи повернуться мільйони українців додому.

Як повідомляли Новини.LIVE, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента. За його словами, Буданов погодився на посаду передусім через державницькі мотиви та розумів особливості роботи в ОП.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення для посилення оборони на найбільш інтенсивних напрямках фронту. Йдеться, зокрема, про Слов’янський напрямок, Костянтинівку та райони Покровська.

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20:52 Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

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20:21 Нардеп Кицак: за Сибігу та Хмару є щонайменше 226 голосів

20:00 Відстрочка до кінця мобілізаційного періоду: який термін дії

19:51 Туск жорстко засудив напад на українських дітей у Польщі

19:22 Синоптики попередили киян про грозові дощі завтра

19:18 Терехов закликав обмежити націнку на базові продукти харчування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:15 Новобудови заходу: де дешевше купити житло у серпні

19:10 Сильні дощі та прохолода накриють Харків: погода на завтра

18:52 Глава МЗС Бельгії: країна не проти активів РФ для України

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20:52 Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

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