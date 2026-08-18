Ексміністр МЗС України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповість про перспективи завершення війни, міжнародну підтримку України та можливість проведення виборів під час воєнного стану. Також йтиметься про переговори з Росією, майбутню зиму, удари РФ по українській економіці, відносини з Польщею та повернення українців додому.

Переглянути інтерв’ю можна сьогодні з 20:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що говоритиме в інтерв’ю Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України у 2020–2024 роках Дмитро Кулеба в інтерв’ю детально розкриє такі теми:

Чому перспектив завершення війни найближчим часом поки не видно;

Чи досягла Україна "стелі" міжнародної підтримки;

Чи отримає Україна необхідні рішення щодо антибалістичної оборони;

Якою буде наступна зима та до чого варто готуватися;

Чому, на думку Кулеби, можливості переговорного процесу вичерпані;

Чи варто проводити вибори під час воєнного стану;

Як російські удари впливають на українську економіку;

Якими будуть відносини України з Польщею;

Чи повернуться мільйони українців додому.

Як повідомляли Новини.LIVE, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента. За його словами, Буданов погодився на посаду передусім через державницькі мотиви та розумів особливості роботи в ОП.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський анонсував кадрові та організаційні рішення для посилення оборони на найбільш інтенсивних напрямках фронту. Йдеться, зокрема, про Слов’янський напрямок, Костянтинівку та райони Покровська.