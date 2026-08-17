Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

У ніч проти 16 серпня Сили оборони України здійснили масштабну атаку безпілотниками по території Росії. Внаслідок удару було виведено з ладу найбільший склад маркетплейсу Wildberries у Московській області, а також логістичний об’єкт компанії в Домодєдово. Таким чином, за даними української сторони, Україна вже вивела з ладу сім із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

У Генштабі зазначили, що після масованої атаки безпілотників на Московську область припинив роботу не лише склад у Домодєдово. Також було уражено логістичний вузол Wildberries, розташований в індустріальному парку "Коледіно".

Про це дивіться в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру:

Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Сергій Євтушок, народний депутат України від "Батьківщини", перший заступник голови Комітету з питань Регламенту та депутатської етики;

позивний "Вікінг", головний сержант роти БпАК 1-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр;

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Павло Фролов, народний депутат України від "Слуги народу", голова тимчасової спеціальної комісії із захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресії;

Михайло Савенець, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України;

Руслан Рохов, політтехнолог;

Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради НБУ.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 16 серпня Московську область атакували безпілотники. Після удару там спалахнула масштабна пожежа на одному з найбільших складів маркетплейсу Wildberries. За інформацією Telegram-каналів, вогонь охопив головний логістичний комплекс компанії, площа якого становить близько 200 тисяч квадратних метрів.

Новини.LIVE інформували, що вивівши з ладу найбільший склад маркетплейсу Wildberries у Московській області та логістичний об’єкт у Домодєдово, Україна вже уразила сім із десяти найбільших логістичних центрів WB. У Генштабі зазначили, що російська логістична система дедалі гостріше відчуває наслідки війни, яку Москва розв’язала проти України.