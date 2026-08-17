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Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2026 р. 08:00

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08:00 Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

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18:22 Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2026
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18:26 Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

У ніч проти 16 серпня Сили оборони України здійснили масштабну атаку безпілотниками по території Росії. Внаслідок удару було виведено з ладу найбільший склад маркетплейсу Wildberries у Московській області, а також логістичний об’єкт компанії в Домодєдово. Таким чином, за даними української сторони, Україна вже вивела з ладу сім із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

У Генштабі зазначили, що після масованої атаки безпілотників на Московську область припинив роботу не лише склад у Домодєдово. Також було уражено логістичний вузол Wildberries, розташований в індустріальному парку "Коледіно".

Про це дивіться в прямому ефірі Ранок.LIVE

Гості ефіру:

  • Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Сергій Євтушок, народний депутат України від "Батьківщини", перший заступник голови Комітету з питань Регламенту та депутатської етики;
  • позивний "Вікінг", головний сержант роти БпАК 1-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр;
  • Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України;
  • Павло Фролов, народний депутат України від "Слуги народу", голова тимчасової спеціальної комісії із захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресії;
  • Михайло Савенець, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України;
  • Руслан Рохов, політтехнолог;
  • Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради НБУ.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 16 серпня Московську область атакували безпілотники. Після удару там спалахнула масштабна пожежа на одному з найбільших складів маркетплейсу Wildberries. За інформацією Telegram-каналів, вогонь охопив головний логістичний комплекс компанії, площа якого становить близько 200 тисяч квадратних метрів.

Новини.LIVE інформували, що вивівши з ладу найбільший склад маркетплейсу Wildberries у Московській області та логістичний об’єкт у Домодєдово, Україна вже уразила сім із десяти найбільших логістичних центрів WB. У Генштабі зазначили, що російська логістична система дедалі гостріше відчуває наслідки війни, яку Москва розв’язала проти України.

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07:59 Померла акторка Гейден Панеттьєрі, мати доньки Володимира Кличка

07:22 У Сумській громаді через удар БпЛА загинули двоє пенсіонерів

06:30 Вимога до абітурієнта змінити ТЦК при вступі не завжди законна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:30 РФ утратила 1,4 мільйона людей і готує нову мобілізацію: Forbes

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