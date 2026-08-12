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Готовність столиці до зими та нові виклики: ефір Київський час

Готовність столиці до зими та нові виклики: ефір Київський час

12 серпня 2026 р. 19:34

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19:34 Готовність столиці до зими та нові виклики: ефір Київський час

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11 серпня 2026
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18:35 У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

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08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026
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18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:20 Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

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08:00 Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

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19:34 Готовність столиці до зими та нові виклики: ефір Київський час

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18:38 ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

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12:52 ЗСУ вдарили по морській інфраструктурі РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2026
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18:35 У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" обговорюватимуть конфлікт, що виник у Києві на Теремках через будівництво резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Магістраль має забезпечити резервне теплопостачання у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5, однак для її прокладання місто планує видалити 662 дерева. Місцеві жителі вимагають надати документи, що обґрунтовують вирубку, та виступають проти знищення дерев у зеленій зоні.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

  • Наскільки Київ насправді готовий до зими та можливих тривалих відключень світла й тепла;
  • Чи достатньо захищені енергетичні обʼєкти столиці та чому кошторис Плану стійкості Києва скоротили вдвічі;
  • Чи варто киянам готувати резервне опалення та запасатися дровами;
  • Кого і куди можуть переселяти у разі тривалої відсутності тепла;
  • Чому Харків і Львів активно залучають програми відновлення, а Київ не подався на жодну.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

  • Вікторія Пташник — депутатка Київської міської ради, "Європейська Солідарність", заступниця голови комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції;
  • Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА;
  • Дмитро Калько — член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник;
  • Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, ексзаступник головного архітектора Києва;
  • Тетяна Тимочко — голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Новини.LIVE інформували, що у Києві домовилися переглянути маршрут резервної тепломережі на Теремках, щоб зберегти дерева у зеленій зоні. Роботи тимчасово призупинили на два тижні для пошуку альтернативного рішення. За словами фахівця, новий маршрут може скоротити кількість дерев, які доведеться видалити, із понад 600 до 10–20.

Новини.LIVE також писали, що у Києві на Теремках виник скандал через вирубку старих дубів на території, де планують розширити місцеву котельню. Оновлена теплова інфраструктура має забезпечити опаленням близько 250 будинків та зменшити залежність району від ТЕЦ-5. Водночас мешканці ставлять під сумнів доцільність вирубки дерев заради реалізації проєкту.

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19:18 Лубінець: Росія блокує дзвінки українських полонених рідним

19:12 Економіст: закриття Новоросійського порту вдарить по бюджету РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:10 Київстар оновив лінійку тарифних планів: клієнти отримали знижку

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