У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

Національна поліція активізувала розслідування можливих зловживань у територіальних центрах комплектування, під час бронювання військовозобов’язаних та роботи військово-лікарських комісій. Наразі правоохоронці оголосили про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня.

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Гості ефіру:

Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин;

Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії;

Олексій Якубін, кандидат політичних наук;

Андрій Єременко, соціолог.

Новини.LIVE писали, що національна поліція активізувала перевірки можливих зловживань у роботі ТЦК, під час бронювання військовозобов’язаних та ухвалення рішень військово-лікарських комісій. У межах розслідувань правоохоронці вже оголосили підозри 76 керівникам територіальних центрів комплектування різного рівня. Поліція розслідує можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов’язаних. Також правоохоронці вилучили понад 83,5 тисячі постанов ВЛК, із яких 6,5 тисячі незаконних рішень уже скасували.

Новини.LIVE інформували, що керівнику Могилів-Подільського районного ТЦК повідомили про підозру. За даними слідства, він вносив неправдиві дані до системи "Оберіг", аби штучно завищити показники мобілізації. За даними правоохоронців, у системі військовозобов’язаних, які перебували в розшуку, безпідставно позначали як мобілізованих і таких, що вже проходять військову службу. Водночас жодних законних підстав для зміни їхнього статусу не було.