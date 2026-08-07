Президент України Володимир Зеленський провів тематичну нараду, присвячену посиленню санкційного тиску на Росію. За її підсумками глава держави доручив відповідальним відомствам підготувати комплексний план спеціальної санкційної кампанії, спрямованої на послаблення російського військово-промислового комплексу. За словами президента, майбутні обмеження мають бути сфокусовані на конкретних підприємствах і напрямах діяльності, які забезпечують функціонування оборонної промисловості РФ.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE 7 серпня.

Ефір Ранок.LIVE 7 серпня

Гості ефіру:

Ігор Когут, політолог, Директор Українського парламентського інституту

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України

Євген "MAJOR", командир парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу ШР ДШВ.

Віктор Гальчинський, член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик

В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Ірина Борзова, народна депутатка "Слуга Народу", Комітет ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики

Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting

Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури

Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010)

Ростислав Ящишин, начальник відділення комунікацій 63 бригади Третього армійського корпусу

Як повідомляли Новини.LIVE, до європейської ініціативи зі створення спільної антибалістичної системи FREYJA вже приєдналися десять держав. Україна також бере участь у розвитку цього проєкту та очікує, що перші практичні результати співпраці, можуть з'явитися на межі 2026–2027 років.

Окремо президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. За підсумками переговорів Норвегія підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема шляхом надання систем протиповітряної оборони та координації дій із державами-партнерами, які володіють сучасними антибалістичними технологіями.