Ведуча Новини.LIVE Маргарита Стецюк разом із гостями обговорять ситуацію з укриттями й ріст тарифів в Києві, а також на якому етапі підготовка столиці до зими. В ефірі спробуємо відповісти на питання, хто відповідальний за безпеку та життєдіяльність міста і чого чекати киянам у майбутньому.

Про це поговоримо в програмі "Київський час".

Гості й теми ефіру Київський час

В гостях у студії Новини.LIVE:

депутат Київської міської ради ("Слуга народу"), заступник міністра освіти України Андрій Вітренко,

лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Андрій Косінов,

перший заступник генерального директора КП "Плесо" Костянтин Пігуля.

В ефірі поговоримо про таке:

Яких змін потребує бюджет Києва та на що першочергово треба спрямувати кошти

Хто відповідальний за укриття в столиці та чому досі є проблеми з їхнім станом

Чому метро не стало повноцінним укриттям для киян і чи можна виправити ситуацію

Чи виправдане підвищення ціни на проїзд в комунальному транспорті та хто на цьому заробляє

Як триває відновлення будинків, пошкоджених російськими атаками

Новини.LIVE повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко прозвітував на засіданні Ради національної безпеки і оборони України в середу, 5 серпня, про підготовку міста до зими. За його словами, вже виконано майже дві третини робіт із відновлення пошкоджених енергооб’єктів та акумулювано понад 10 мільярдів гривень на першочергові заходи.

Також Новини.LIVE розповідали з посиланням на голову Київської ОДА Тимура Ткаченка про 16 загиблих та 36 поранених станом на 12:00 внаслідок нічної атаки РФ 5 серпня. За його словами, наслідки російського обстрілу зафіксували в Броварському, Бучанському, Фастівському районах.