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Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

05 серпня 2026 р. 19:22

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19:22 Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

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14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

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19:22 Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

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18:20 Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

Text

14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

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Ведуча Новини.LIVE Маргарита Стецюк разом із гостями обговорять ситуацію з укриттями й ріст тарифів в Києві, а також на якому етапі підготовка столиці до зими. В ефірі спробуємо відповісти на питання, хто відповідальний за безпеку та життєдіяльність міста і чого чекати киянам у майбутньому.

Про це поговоримо в програмі "Київський час".

Гості й теми ефіру Київський час

В гостях у студії Новини.LIVE:

  • депутат Київської міської ради ("Слуга народу"), заступник міністра освіти України Андрій Вітренко,
  • лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Андрій Косінов,
  • перший заступник генерального директора КП "Плесо" Костянтин Пігуля.

В ефірі поговоримо про таке:

  • Яких змін потребує бюджет Києва та на що першочергово треба спрямувати кошти 
  • Хто відповідальний за укриття в столиці та чому досі є проблеми з їхнім станом
  • Чому метро не стало повноцінним укриттям для киян і чи можна виправити ситуацію
  • Чи виправдане підвищення ціни на проїзд в комунальному транспорті та хто на цьому заробляє
  • Як триває відновлення будинків, пошкоджених російськими атаками

Новини.LIVE повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко прозвітував на засіданні Ради національної безпеки і оборони України в середу, 5 серпня, про підготовку міста до зими. За його словами, вже виконано майже дві третини робіт із відновлення пошкоджених енергооб’єктів та акумулювано понад 10 мільярдів гривень на першочергові заходи.

Також Новини.LIVE розповідали з посиланням на голову Київської ОДА Тимура Ткаченка про 16 загиблих та 36 поранених станом на 12:00 внаслідок нічної атаки РФ 5 серпня. За його словами, наслідки російського обстрілу зафіксували в Броварському, Бучанському, Фастівському районах.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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