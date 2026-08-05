Ведуча Новини.LIVE Маргарита Стецюк разом із гостями обговорять ситуацію з укриттями й ріст тарифів в Києві, а також на якому етапі підготовка столиці до зими. В ефірі спробуємо відповісти на питання, хто відповідальний за безпеку та життєдіяльність міста і чого чекати киянам у майбутньому.
Про це поговоримо в програмі "Київський час".
Гості й теми ефіру Київський час
В гостях у студії Новини.LIVE:
- депутат Київської міської ради ("Слуга народу"), заступник міністра освіти України Андрій Вітренко,
- лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Андрій Косінов,
- перший заступник генерального директора КП "Плесо" Костянтин Пігуля.
В ефірі поговоримо про таке:
- Яких змін потребує бюджет Києва та на що першочергово треба спрямувати кошти
- Хто відповідальний за укриття в столиці та чому досі є проблеми з їхнім станом
- Чому метро не стало повноцінним укриттям для киян і чи можна виправити ситуацію
- Чи виправдане підвищення ціни на проїзд в комунальному транспорті та хто на цьому заробляє
- Як триває відновлення будинків, пошкоджених російськими атаками
Новини.LIVE повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко прозвітував на засіданні Ради національної безпеки і оборони України в середу, 5 серпня, про підготовку міста до зими. За його словами, вже виконано майже дві третини робіт із відновлення пошкоджених енергооб’єктів та акумулювано понад 10 мільярдів гривень на першочергові заходи.
Також Новини.LIVE розповідали з посиланням на голову Київської ОДА Тимура Ткаченка про 16 загиблих та 36 поранених станом на 12:00 внаслідок нічної атаки РФ 5 серпня. За його словами, наслідки російського обстрілу зафіксували в Броварському, Бучанському, Фастівському районах.