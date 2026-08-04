Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

04 серпня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня 2026
Text

18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

31 липня 2026
Text

20:56 Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

Text

18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

Text

08:00 РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

30 липня 2026
Text

18:08 ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня 2026
Text

18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

31 липня 2026
Text

20:56 Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

На тлі потреби в посиленні протиповітряної оборони Президент Володимир Зеленський доручив українським дипломатам активізувати зусилля із залучення міжнародної військової допомоги, зокрема ракет-перехоплювачів. Глава держави наголосив, що забезпечення України зброєю є пріоритетним завданням для кожного посла.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 4 серпня

Гості:  

  • Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог" 
  • Володимир Біцак, директор Аналітичного центра Форпост24, депутат Сумської районної Ради, Командир роти добровільчого формування 
  • Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка 
  • Володимир Полевий, полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ 
  • Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог 
  • Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації 
  • Костянтин Корсун, експерт з питань кібербезпеки 
  • Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р 
  • Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру 

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що Україна розширює регіональне співробітництво: глава держави анонсував запуск нової міжнародної Карпатської ініціативи. Цей формат, перший саміт якого заплановано на осінь поточного року, покликаний об'єднати країни регіону для поглиблення взаємодії у сферах економіки, безпеки, логістики, відбудови та реалізації гуманітарних проєктів.

Також Володимир Зеленський розповів детальніше про те, як виробники балістичної досі обходять санкції. Він зауважив, що головним критерієм ефективності роботи послів є залучення озброєння, фінансової підтримки та рішень для посилення тиску на державу-агресора, зокрема шляхом впровадження жорсткіших санкцій проти російських підприємств, що виробляють балістичні ракети.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:19 Росія вдарила КАБами по Сумах: загинули троє, серед них двоє дітей

08:18 Атака БпЛА в Росії: є загиблі, горять НПЗ та склади Wildberries

08:10 В Україні хочуть змінити правила надання пільг ветеранам: що пропонують

08:00 Нова грошова допомога для ВПО: кому і де виплачують 12 300 грн

Text

08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:52 Трамп анонсував повне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

07:30 Нові правила для ТЦК: без балаклав та з камерами фіксації

07:27 Зеленський ввів санкції проти компаній, які працюють на російський ВПК

07:13 Бараку Обамі — 65 років: чому його президентство стало переломним для України

07:01 Спецрахунки у ПриватБанку: як оформити дитячі виплати до 12 000 грн

08:19 Росія вдарила КАБами по Сумах: загинули троє, серед них двоє дітей

08:18 Атака БпЛА в Росії: є загиблі, горять НПЗ та склади Wildberries

08:10 В Україні хочуть змінити правила надання пільг ветеранам: що пропонують

08:00 Нова грошова допомога для ВПО: кому і де виплачують 12 300 грн

07:52 Трамп анонсував повне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Нові правила для ТЦК: без балаклав та з камерами фіксації

07:27 Зеленський ввів санкції проти компаній, які працюють на російський ВПК

07:13 Бараку Обамі — 65 років: чому його президентство стало переломним для України

07:01 Спецрахунки у ПриватБанку: як оформити дитячі виплати до 12 000 грн

06:30 Міноборони пояснило, як служба впливає на відстрочку за новими контрактами

22:33 Вартість відпочинку в Одесі: скільки сьогодні витрачають туристи

31 липня

22:33 Росія атакує судна біля Одеси: чи буде відповідь НАТО

06:33 Скандал навколо Одеського зоопарку: в якому стані тварини

30 липня

06:33 Паливо знову дорожчає: одесити готуються економити

29 липня

22:33 Відпочинок в Одесі на двох: у скільки обійдеться літня відпустка

28 липня

22:33 Найцікавіші місця Одеси: куди піти та що подивитися

25 липня

06:33 Одеський Привоз влітку: що подешевшало та як змінилися ціни

24 липня

06:33 Зрошувальна система Одещини: прогнози на врожай овочів та ціни

21 липня

22:32 Акції протесту по всій Україні: ставлення та очікування одеситів

20 липня

22:33 Курортний сезон в Одесі: ціни на відпочинок в Аркадії цього року

Text

08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня
Text

18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

31 липня
Text

20:56 Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

Відео по темі

Всі відео
Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

03 серпня 2026 р. 18:11
ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

03 серпня 2026 р. 13:13
Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

03 серпня 2026 р. 08:00
Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

31 липня 2026 р. 20:56
Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

31 липня 2026 р. 18:00
Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

31 липня 2026 р. 13:00
РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

31 липня 2026 р. 08:00
ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

30 липня 2026 р. 18:08

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації