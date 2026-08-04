Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

На тлі потреби в посиленні протиповітряної оборони Президент Володимир Зеленський доручив українським дипломатам активізувати зусилля із залучення міжнародної військової допомоги, зокрема ракет-перехоплювачів. Глава держави наголосив, що забезпечення України зброєю є пріоритетним завданням для кожного посла.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 4 серпня

Гості:

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог"

Володимир Біцак, директор Аналітичного центра Форпост24, депутат Сумської районної Ради, Командир роти добровільчого формування

Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка

Володимир Полевий, полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ

Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог

Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації

Костянтин Корсун, експерт з питань кібербезпеки

Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р

Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що Україна розширює регіональне співробітництво: глава держави анонсував запуск нової міжнародної Карпатської ініціативи. Цей формат, перший саміт якого заплановано на осінь поточного року, покликаний об'єднати країни регіону для поглиблення взаємодії у сферах економіки, безпеки, логістики, відбудови та реалізації гуманітарних проєктів.

Також Володимир Зеленський розповів детальніше про те, як виробники балістичної досі обходять санкції. Він зауважив, що головним критерієм ефективності роботи послів є залучення озброєння, фінансової підтримки та рішень для посилення тиску на державу-агресора, зокрема шляхом впровадження жорсткіших санкцій проти російських підприємств, що виробляють балістичні ракети.