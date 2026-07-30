Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівництвом Міністерства оборони та Збройних Сил наслідки чергової російської повітряної атаки, обстановку на передовій, функціонування морського експортного коридору, а також скоригував перелік ключових цілей для мідстрайків. Глава держави заслухав доповіді Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка, Євгенія Хмари та Павла Паліси.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 30 липня.

Гості ефіру

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;

Сергій Асланян — журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";

Володимир Крейденко — народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури";

Ілля Котов — кандидат наук з державного управління, Голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;

Денис Ярославський — офіцер командування штурмових військ ЗСУ;

Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Генеральний штаб ЗСУ готує ряд системних змін. Вони дозволять чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту.

Також президент закликав США терміново посилити українську ППО. Глава держави заявив про потребу у 300 ракетах-перехоплювачах для систем Patriot.