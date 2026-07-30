Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE arrow
ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

30 липня 2026 р. 18:08

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:08 ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

Text

08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

29 липня 2026
Text

19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

Text

18:04 Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

Text

13:45 Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

Text

08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
Text

18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

Text

12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

Text

18:08 ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

Text

08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

29 липня 2026
Text

19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

Text

18:04 Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівництвом Міністерства оборони та Збройних Сил наслідки чергової російської повітряної атаки, обстановку на передовій, функціонування морського експортного коридору, а також скоригував перелік ключових цілей для мідстрайків. Глава держави заслухав доповіді Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка, Євгенія Хмари та Павла Паліси. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 30 липня.

Гості ефіру

  • Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;
  • Сергій Асланян — журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";
  • Володимир Крейденко — народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури";
  • Ілля Котов — кандидат наук з державного управління, Голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;
  • Денис Ярославський — офіцер командування штурмових військ ЗСУ;
  • Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";
  • Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Генеральний штаб ЗСУ готує ряд системних змін. Вони дозволять чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту.

Також президент закликав США терміново посилити українську ППО. Глава держави заявив про потребу у 300 ракетах-перехоплювачах для систем Patriot. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:10 Макрон єдиний з лідерів великих країн ЄС засудив удари по Україні

Text

18:08 ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

18:07 Знижки для військових: у "Армія+" додали ще одну мережу магазинів

17:34 Удар по Полтавщині: загинув працівник місцевого підприємства

17:30 Пенсії та прожитковий мінімум в Україні: що відомо про масштабну реформу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:25 На українських АЗС почали зникати бензин і дизель: експерт пояснив, що відбувається

17:23 Зеленський призначив Соболева заступником керівника ОПУ: який напрямок очолить

17:12 Незабутні курорти "все включено": які країни доступні з бюджетом 500 доларів

Як подолати «долину смерті» в оборонному R&D України

Як подолати «долину смерті» в оборонному R&D України

17:03 Одеситів чекає несподіванка: нові цінники на заправках

18:10 Макрон єдиний з лідерів великих країн ЄС засудив удари по Україні

18:07 Знижки для військових: у "Армія+" додали ще одну мережу магазинів

17:34 Удар по Полтавщині: загинув працівник місцевого підприємства

17:30 Пенсії та прожитковий мінімум в Україні: що відомо про масштабну реформу

17:25 На українських АЗС почали зникати бензин і дизель: експерт пояснив, що відбувається

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:23 Зеленський призначив Соболева заступником керівника ОПУ: який напрямок очолить

17:12 Незабутні курорти "все включено": які країни доступні з бюджетом 500 доларів

Як подолати «долину смерті» в оборонному R&D України

Як подолати «долину смерті» в оборонному R&D України

17:03 Одеситів чекає несподіванка: нові цінники на заправках

16:53 РФ намагатиметься уникнути відповідальності: Туск про падіння ракети в Польщі

06:33 Паливо знову дорожчає: одесити готуються економити

29 липня

22:33 Відпочинок в Одесі на двох: у скільки обійдеться літня відпустка

28 липня

22:33 Найцікавіші місця Одеси: куди піти та що подивитися

25 липня

06:33 Одеський Привоз влітку: що подешевшало та як змінилися ціни

24 липня

06:33 Зрошувальна система Одещини: прогнози на врожай овочів та ціни

21 липня

22:32 Акції протесту по всій Україні: ставлення та очікування одеситів

20 липня

22:33 Курортний сезон в Одесі: ціни на відпочинок в Аркадії цього року

17 липня

21:33 Відпочинок в Одесі під час війни: з чим стикаються туристи

15 липня

22:33 Жнива-2026: які прогнози на врожай та чи буде Україна з хлібом

06:33 М'ясо на одеському Новому базарі дешевшає: ціни на сезонні овочі

Text

18:08 ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

Text

08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

29 липня
Text

19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

Text

18:04 Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

30 липня 2026 р. 13:29
Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

30 липня 2026 р. 08:26
Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

29 липня 2026 р. 19:13
Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

29 липня 2026 р. 18:04
Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

29 липня 2026 р. 13:45
Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

29 липня 2026 р. 08:00
Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

28 липня 2026 р. 18:02
Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

28 липня 2026 р. 12:58

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації