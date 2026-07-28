Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

У вівторок, 28 липня, Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із Президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Очікується, що сторони обговорять ситуацію на фронті, переговори з Росією та подальшу співпрацю. Однією з ключових тем стане зміцнення протиповітряної оборони України та стратегічне партнерство зі США.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 28 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Тарас Загородній — керуючий партнер національної антикризової групи;

Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог;

Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;

Вікторія Вдовиченко — співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики, Кембриджський університет;

Богдан Кицак — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку;

Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ;

Дмитро Льоушкін — паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський 28 липня прибув до Білого дому на зустріч із Президентом США Дональдом Трампом. Переговори відбудуться у закритому для преси форматі без участі журналістів. Раніше в Офісі Президента повідомили, що зустріч розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Новини.LIVE також писали, що під час зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський планує обговорити подальшу військову підтримку України. За даними Financial Times, серед ключових тем переговорів — прискорення постачання систем Patriot, розвиток оборонного виробництва та участь США в переговорах щодо завершення війни. У Києві сподіваються, що зустріч сприятиме ухваленню нових рішень на підтримку України.