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Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

28 липня 2026 р. 18:02

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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

27 липня 2026
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18:02 Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Зеленський стане першим закордонним гостем нового прем'єра Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готує нові далекобійні удари, Зеленський погодив нові цілі: ефір Ранок.LIVE

26 липня 2026
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24 липня 2026
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18:05 РФ вдарила по приватному полігону під Києвом: 10 загиблих, 100 поранених — Вечір.LIVE

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13:23 Україна вдарила по РФ, Київ атакували "Цирконами": ефір День.LIVE

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08:00 Ціни на пальне на українських АЗС продовжують стрімко зростати: ефір Ранок.LIVE

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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

Text

12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

27 липня 2026
Text

18:02 Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Зеленський стане першим закордонним гостем нового прем'єра Британії: ефір День.LIVE

У вівторок, 28 липня, Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із Президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Очікується, що сторони обговорять ситуацію на фронті, переговори з Росією та подальшу співпрацю. Однією з ключових тем стане зміцнення протиповітряної оборони України та стратегічне партнерство зі США.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 28 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Тарас Загородній — керуючий партнер національної антикризової групи;
  • Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог;
  • Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;
  • Вікторія Вдовиченко — співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики, Кембриджський університет;
  • Богдан Кицак — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку;
  • Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ;
  • Дмитро Льоушкін — паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський 28 липня прибув до Білого дому на зустріч із Президентом США Дональдом Трампом. Переговори відбудуться у закритому для преси форматі без участі журналістів. Раніше в Офісі Президента повідомили, що зустріч розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Новини.LIVE також писали, що під час зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський планує обговорити подальшу військову підтримку України. За даними Financial Times, серед ключових тем переговорів — прискорення постачання систем Patriot, розвиток оборонного виробництва та участь США в переговорах щодо завершення війни. У Києві сподіваються, що зустріч сприятиме ухваленню нових рішень на підтримку України.

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