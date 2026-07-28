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Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

28 липня 2026 р. 12:58

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12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

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12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

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08:00 Україна готує нові далекобійні удари, Зеленський погодив нові цілі: ефір Ранок.LIVE

У вівторок, 28 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до США для зустрічей з Дональдом Трампом, його командою та партнерами. Головним пріоритетом переговорів є зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема посилення захисту від балістичних ракет. Також український президент візьме участь у церемонії вшанування памʼяті американського сенатора Ліндсі Грема.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Гості ефіру:

  • Микола Голомша, екс-заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист;
  • Віктор Гальчинський, член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА;
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Владислав Даценко, командир батальйону безпілотних систем "Залізні соколи" 67 ОМБр;
  • Олексій Швед, лікар-інфекціоніст, лікар-епідеміолог;
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області;
  • Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Як писали Новини.LIVE раніше, програма візиту президента України розпочнеться у Білому домі о 9:00 за місцевим часом Володимир Зеленський проведе зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті у закритому форматі, без участі преси. 

Також ми писали, що Сенат США розглядає законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії. Він передбачає додаткові суттєві економічні обмеження щодо Кремля та його партнерів.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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