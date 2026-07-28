У вівторок, 28 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до США для зустрічей з Дональдом Трампом, його командою та партнерами. Головним пріоритетом переговорів є зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема посилення захисту від балістичних ракет. Також український президент візьме участь у церемонії вшанування памʼяті американського сенатора Ліндсі Грема.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Микола Голомша, екс-заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист;

Віктор Гальчинський, член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА;

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Владислав Даценко, командир батальйону безпілотних систем "Залізні соколи" 67 ОМБр;

Олексій Швед, лікар-інфекціоніст, лікар-епідеміолог;

Олексій Якубін, кандидат політичних наук;

Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області;

Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Як писали Новини.LIVE раніше, програма візиту президента України розпочнеться у Білому домі о 9:00 за місцевим часом Володимир Зеленський проведе зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті у закритому форматі, без участі преси.

Також ми писали, що Сенат США розглядає законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії. Він передбачає додаткові суттєві економічні обмеження щодо Кремля та його партнерів.