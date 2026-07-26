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11-й день протестів проти відставки Федорова у Києві: ефір Новини.LIVE

11-й день протестів проти відставки Федорова у Києві: ефір Новини.LIVE

26 липня 2026 р. 19:00

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У Києві біля театру Івана Франка вже 11-й день поспіль тривають протести. Кияни проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Що відбувається на протестах у Києві — дивіться в ефірі Новини.LIVE

Протест у Києві 26 липня

Після відставки Михайла Федорова в липні 2026 року Київ став головним осередком масштабних громадських протестів, які згодом поширилися на десятки міст країни. Ці акції стали найбільшими в Україні за час повномасштабної війни.

Протести розпочалися 16 липня 2026 року після рішення про неперепризначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони під час формування нового уряду. Значна частина суспільства сприйняла це як необґрунтоване рішення, оскільки Федоров асоціювався з реформами у Міністерстві оборони, цифровізацією та боротьбою з корупцією.

Як писали Новини.LIVE, 25 липня українці виходили на протести проти відставки Федорова. Протестувальники також вважають, що разом із новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим Федоров міг би сприяти зміцненню обороноздатності держави.

Володимир Зеленський пропонував Федорову посаду віцепрем'єра з військових новацій. Президент наголосив, що нова посада має забезпечити ефективну взаємодію між технологічним напрямом, Міністерством оборони та військовим командуванням.

Однак сам посадовець заявив, що відмовляється від усіх посад, крім міністра оборони. За його словами, саме ця посада дає можливість реалізувати розпочаті зміни у сфері оборони та впливати на перебіг війни.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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