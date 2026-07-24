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Україна вдарила по РФ, Київ атакували "Цирконами": ефір День.LIVE

Україна вдарила по РФ, Київ атакували "Цирконами": ефір День.LIVE

24 липня 2026 р. 13:23

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13:23 Україна вдарила по РФ, Київ атакували "Цирконами": ефір День.LIVE

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20:00 У РФ збитки на сотні мільйонів: ефір Світ на зламі

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18:36 Нові переговори про мир в Україні, зустріч може відбутися до осені: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Зустріч Рубіо з Лавровим та 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

22 липня 2026
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19:58 Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

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13:23 Україна вдарила по РФ, Київ атакували "Цирконами": ефір День.LIVE

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08:00 Ціни на пальне на українських АЗС продовжують стрімко зростати: ефір Ранок.LIVE

23 липня 2026
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20:00 У РФ збитки на сотні мільйонів: ефір Світ на зламі

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18:36 Нові переговори про мир в Україні, зустріч може відбутися до осені: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Зустріч Рубіо з Лавровим та 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ: ефір День.LIVE

Україна та Росія завдали одна одній нових ударів. У ніч проти доби українські безпілотники атакували Санкт-Петербург, Ленінградську та Тверську області, а також тимчасово окупований Крим. Унаслідок ударів виникли пожежі на складах Wildberries, а роботу аеропорту Пулково було ускладнено.

У відповідь Росія завдала балістичного удару по Києву. У столиці пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони, а медиків викликали до Святошинського району. Інформація про тип ракет і наслідки атаки уточнюється.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень;
  • Дмитро Соломчук, народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики;
  • Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;
  • Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
  • Ярослав Куц, член Комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Національної асоціації адвокатів України;
  • Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків;
  • Олексій Леонов, народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Володимир Омелян, міністр інфраструктури України у 2016–2019 роках.

Новини.LIVE інформували, що економіст Олексій Кущ вважає, що удари по логістичних об'єктах російського маркетплейса Wildberries є елементом економічного протистояння між Україною та Росією. На його думку, такі атаки здатні вплинути на настрої російського суспільства напередодні виборів, однак спрогнозувати їхній політичний ефект наразі неможливо.

Новини.LIVE писали, що під час повітряної тривоги в Києві було чути вибухи. У столиці спрацювали сили протиповітряної оборони, а жителів міста закликали залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

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13:06 Вибір за українцями: що загрожує власникам собак і котів у серпні 2026 року

13:04 Росія атакувала авіабомбами Слов'янськ: загинули п'ятеро людей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:01 Українські родини можуть отримати 32 400 грн від Карітас: умови

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