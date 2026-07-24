Україна вдарила по РФ, Київ атакували "Цирконами": ефір День.LIVE

Україна та Росія завдали одна одній нових ударів. У ніч проти доби українські безпілотники атакували Санкт-Петербург, Ленінградську та Тверську області, а також тимчасово окупований Крим. Унаслідок ударів виникли пожежі на складах Wildberries, а роботу аеропорту Пулково було ускладнено.

У відповідь Росія завдала балістичного удару по Києву. У столиці пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони, а медиків викликали до Святошинського району. Інформація про тип ракет і наслідки атаки уточнюється.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень;

Дмитро Соломчук, народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики;

Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Ярослав Куц, член Комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Національної асоціації адвокатів України;

Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків;

Олексій Леонов, народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Володимир Омелян, міністр інфраструктури України у 2016–2019 роках.

Новини.LIVE інформували, що економіст Олексій Кущ вважає, що удари по логістичних об'єктах російського маркетплейса Wildberries є елементом економічного протистояння між Україною та Росією. На його думку, такі атаки здатні вплинути на настрої російського суспільства напередодні виборів, однак спрогнозувати їхній політичний ефект наразі неможливо.

Новини.LIVE писали, що під час повітряної тривоги в Києві було чути вибухи. У столиці спрацювали сили протиповітряної оборони, а жителів міста закликали залишатися в укриттях до завершення небезпеки.