Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Рубіо зустрівся з Лавровим: ефір День.LIVE arrow
Рубіо зустрівся з Лавровим: ефір День.LIVE

Рубіо зустрівся з Лавровим: ефір День.LIVE

23 липня 2026 р. 13:02

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:02 Рубіо зустрівся з Лавровим: ефір День.LIVE

Text

08:00 Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

22 липня 2026
Text

19:58 Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

Text

18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

21 липня 2026
Text

18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

Text

18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

Text

13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україну чекають зміни стратегії оборони, є рішення Ставки: ефір Ранок.LIVE

Text

13:02 Рубіо зустрівся з Лавровим: ефір День.LIVE

Text

08:00 Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

22 липня 2026
Text

19:58 Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

Text

18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

Посли ЄС узгодили новий пакет економічних обмежень проти Росії, наразі доопрацьовуються технічні деталі. Письмова процедура затвердження санкцій розпочнеться сьогодні після обіду. Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 липня в кулуарах міністерської зустрічі АСЕАН, де вони обговорили необхідність припинення війни.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Гості ефіру

  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;
  • Богдан Долінце — експерт з питань авіаційного ринку;
  • Дмитро Шушпанов — демограф, професор Інституту демографії та досліджень якості життя НАН України;
  • Петро Олещук — політолог;
  • Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської Військової адміністрації;
  • Тібор Томпа — голова угорської громади Києва та Київської області;
  • Поліна Марченко — адвокат;
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України.

Як писали Новини.LIVE, посли ЄС погодили 21-й пакет масштабних санкцій проти Росії. Цього разу переговори всередині блоку йшли вкрай важко через позицію Греції.

Раніше ми зазначали, що шість країн ЄС не хотіли схвалювати 21-й пакет санкцій. Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія аргументували це необхідністю захисту власної економіки та бізнесу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:06 Мінус 150 грн щомісяця: як абонентам Київстару відмовитися від зайвих послуг

13:02 На Харківщині посилять захист АЗС та поштових відділень

Text

13:02 Рубіо зустрівся з Лавровим: ефір День.LIVE

13:02 Путін бив дронами Ісуса Христа: Лора Лумер відвідала Києво-Печерську Лавру

13:00 Очікуються бунти: в ISW розкрили, як Росія готується до мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Гроші від UNHCR Ukraine: кому і де доступні виплати до 12 300 грн

12:44 Що відбувається з цінами на пальне в Україні та до чого готуватися водіям

12:42 На АЗС здорожчало пальне до 3 грн/л, ціни на нафту наближаються до 100 дол.

12:12 Скільки заробляють медсестри в Польщі та Німеччині: актуальні суми у 2026 році

12:05 Лубінець: частина працівників ТЦК вже перебувають в СІЗО

13:06 Мінус 150 грн щомісяця: як абонентам Київстару відмовитися від зайвих послуг

13:02 На Харківщині посилять захист АЗС та поштових відділень

13:02 Путін бив дронами Ісуса Христа: Лора Лумер відвідала Києво-Печерську Лавру

13:00 Очікуються бунти: в ISW розкрили, як Росія готується до мобілізації

13:00 Гроші від UNHCR Ukraine: кому і де доступні виплати до 12 300 грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:44 Що відбувається з цінами на пальне в Україні та до чого готуватися водіям

12:42 На АЗС здорожчало пальне до 3 грн/л, ціни на нафту наближаються до 100 дол.

12:12 Скільки заробляють медсестри в Польщі та Німеччині: актуальні суми у 2026 році

12:05 Лубінець: частина працівників ТЦК вже перебувають в СІЗО

12:03 Корецький зареєстрував у Раді перший законопроєкт свого уряду: стосується дітей

22:32 Акції протесту по всій Україні: ставлення та очікування одеситів

20 липня

22:33 Курортний сезон в Одесі: ціни на відпочинок в Аркадії цього року

17 липня

21:33 Відпочинок в Одесі під час війни: з чим стикаються туристи

15 липня

22:33 Жнива-2026: які прогнози на врожай та чи буде Україна з хлібом

06:33 М'ясо на одеському Новому базарі дешевшає: ціни на сезонні овочі

13 липня

22:33 Зміна прем'єр-міністра України: одесити про очікування та надії

13:58 Методи Терехова масштабують на всю Україну. Чому Зеленський може призначити мера Харкова прем'єром

10 липня

22:33 З любов’ю до Одеси: містяни й туристи про особливе місто

06:33 Відпочинок у Затоці на Одещині: ціни на житло, укриття та пляжі

9 липня

06:33 Скумбрія дорожчає, малина в ходу: ціни на ринку Одеси

Text

13:02 Рубіо зустрівся з Лавровим: ефір День.LIVE

Text

08:00 Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

22 липня
Text

19:58 Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

Text

18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

23 липня 2026 р. 08:00
Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

22 липня 2026 р. 19:58
Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

22 липня 2026 р. 18:26
Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

22 липня 2026 р. 13:15
Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

22 липня 2026 р. 08:00
ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

21 липня 2026 р. 18:22
Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

21 липня 2026 р. 18:08
ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

21 липня 2026 р. 13:25

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації