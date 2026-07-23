Посли ЄС узгодили новий пакет економічних обмежень проти Росії, наразі доопрацьовуються технічні деталі. Письмова процедура затвердження санкцій розпочнеться сьогодні після обіду. Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 липня в кулуарах міністерської зустрічі АСЕАН, де вони обговорили необхідність припинення війни.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;

Богдан Долінце — експерт з питань авіаційного ринку;

Дмитро Шушпанов — демограф, професор Інституту демографії та досліджень якості життя НАН України;

Петро Олещук — політолог;

Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської Військової адміністрації;

Тібор Томпа — голова угорської громади Києва та Київської області;

Поліна Марченко — адвокат;

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України.

Як писали Новини.LIVE, посли ЄС погодили 21-й пакет масштабних санкцій проти Росії. Цього разу переговори всередині блоку йшли вкрай важко через позицію Греції.

Раніше ми зазначали, що шість країн ЄС не хотіли схвалювати 21-й пакет санкцій. Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія аргументували це необхідністю захисту власної економіки та бізнесу.