Посли ЄС узгодили новий пакет економічних обмежень проти Росії, наразі доопрацьовуються технічні деталі. Письмова процедура затвердження санкцій розпочнеться сьогодні після обіду. Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 липня в кулуарах міністерської зустрічі АСЕАН, де вони обговорили необхідність припинення війни.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Гості ефіру
- Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;
- Богдан Долінце — експерт з питань авіаційного ринку;
- Дмитро Шушпанов — демограф, професор Інституту демографії та досліджень якості життя НАН України;
- Петро Олещук — політолог;
- Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської Військової адміністрації;
- Тібор Томпа — голова угорської громади Києва та Київської області;
- Поліна Марченко — адвокат;
- Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України.
Як писали Новини.LIVE, посли ЄС погодили 21-й пакет масштабних санкцій проти Росії. Цього разу переговори всередині блоку йшли вкрай важко через позицію Греції.
Раніше ми зазначали, що шість країн ЄС не хотіли схвалювати 21-й пакет санкцій. Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія аргументували це необхідністю захисту власної економіки та бізнесу.