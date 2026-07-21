Україну чекають зміни стратегії оборони, є рішення Ставки: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вперше на засіданні Ставки верховного головнокомандувача напряму поспілкувалися найбільші виробники зброї та командири корпусів. До обговорення також долучилися представники Міноборони, Мінфіну та спецслужб. За словами глави держави, засіданню передували його зустрічі з бойовими командирами для оцінки ситуації на фронті та напрацювання подальших рішень.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 21 липня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Позивний "Вікінг" — головний сержант роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр;

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник;

Володимир Біцак — директор Аналітичного центра Форпост24, депутат Сумської районної Ради, Командир роти добровольчого формування;

Павло Фролов — народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресії;

Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України;

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";

Олексій Гарань — політолог, професор Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи".

Новини.LIVE інформували, що 20 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів спеціальне засідання Ставки за участю командирів корпусів, виробників зброї, Міноборони, Мінфіну та спецслужб. Головними темами стали потреби фронту, постачання озброєння, фінансування та усунення недоліків військової техніки. За підсумками зустрічі вирішили запровадити регулярний формат взаємодії між військовими, виробниками та урядом.

Новини.LIVE також писали, що 20 липня Зеленський зустрівся з командиром 1-го корпусу НГУ "Азов" Денисом Прокопенком, щоб обговорити ситуацію на фронті та зміни у стратегії оборони. Також сторони порушили питання повернення українських військовополонених і підготовки наступних обмінів. Зеленський наголосив, що всі рішення щодо захисту України мають бути ретельно прорахованими.