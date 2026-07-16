Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів на чолі із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Водночас у Міністерстві оборони виникла напружена ситуація — Михайло Федоров залишає посаду на тлі тривалих розбіжностей із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це дивіться в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик

Богдан Кицак, народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій

Георгій Мазурашу, народний депутат "Слуга народу"

Юрій Касьянов, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV

Новини.LIVE писали, що Міністр оборони Михайло Федоров заявив про наявність серйозних розбіжностей із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, Сирський не готовий відкрито говорити про проблеми, а під час взаємодії між ними виникла конфліктна ситуація. Також Федоров заявив, що Сирський створює внутрішню напругу та сприяє розколу в країні.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що між міністром оборони Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським виник конфлікт. За його словами, сторонам не вдалося досягти порозуміння, однак він не перекладає відповідальність за ситуацію лише на них і визнає власну роль у цьому питанні.