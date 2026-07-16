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Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

16 липня 2026 р. 18:04

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18:04 Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

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18:04 Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE

Text

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18:00 Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів на чолі із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Водночас у Міністерстві оборони виникла напружена ситуація — Михайло Федоров залишає посаду на тлі тривалих розбіжностей із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це дивіться в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості: 

  • Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик 
  • Богдан Кицак, народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій
  • Георгій Мазурашу, народний депутат "Слуга народу"
  • Юрій Касьянов, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV

Новини.LIVE писали, що Міністр оборони Михайло Федоров заявив про наявність серйозних розбіжностей із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, Сирський не готовий відкрито говорити про проблеми, а під час взаємодії між ними виникла конфліктна ситуація. Також Федоров заявив, що Сирський створює внутрішню напругу та сприяє розколу в країні.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що між міністром оборони Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським виник конфлікт. За його словами, сторонам не вдалося досягти порозуміння, однак він не перекладає відповідальність за ситуацію лише на них і визнає власну роль у цьому питанні.

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17:40 Папієв звернувся до нардепів із закликом підтримати президента

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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