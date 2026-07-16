Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів на чолі із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Водночас у Міністерстві оборони виникла напружена ситуація — Михайло Федоров залишає посаду на тлі тривалих розбіжностей із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
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Гості:
- Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик
- Богдан Кицак, народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку
- Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій
- Георгій Мазурашу, народний депутат "Слуга народу"
- Юрій Касьянов, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV
Новини.LIVE писали, що Міністр оборони Михайло Федоров заявив про наявність серйозних розбіжностей із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, Сирський не готовий відкрито говорити про проблеми, а під час взаємодії між ними виникла конфліктна ситуація. Також Федоров заявив, що Сирський створює внутрішню напругу та сприяє розколу в країні.
Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що між міністром оборони Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським виник конфлікт. За його словами, сторонам не вдалося досягти порозуміння, однак він не перекладає відповідальність за ситуацію лише на них і визнає власну роль у цьому питанні.