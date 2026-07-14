Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

Україна разом із дев’ятьма європейськими країнами офіційно заснувала Антибалістичну коаліцію. Її учасники створюватимуть інтегровану систему протиракетної оборони для захисту від майбутніх ракетних загроз. До об'єднання увійшли Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 14 липня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Ярослав Макітра — політтехнолог;

Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ";

Любомир Заїка — командир групи рекрутингу штабу управління 152 окремої єгерської бригади;

Максим Ткаченко — народний депутат від фракції "Слуга народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО України";

Сергій Старенький — адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;

Єгор Чечеринда — військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;

Ярослав Железняк — народний депутат, партія "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради.

Новини.LIVE інформували, що 13 липня 2026 року Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завершує розробку антибалістичної ракети FREYJA, яка може стати основою спільної європейської системи протиракетної оборони. За його словами, проєкт потребує політичного затвердження, а перші результати його роботи можуть з'явитися вже протягом наступних 12 місяців. Зеленський наголосив, що через зростання загрози балістичних атак Європі необхідна власна ефективна система захисту.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський заявив, що Україна та США досягли домовленості про отримання ліцензій на виробництво систем Patriot. За його словами, команди вже працюють над реалізацією цієї історичної угоди. Водночас Україна продовжує розвивати багаторівневу систему ППО, зокрема із застосуванням Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS і проєкту FREYJA.