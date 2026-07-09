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Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

09 липня 2026 р. 07:26

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07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

8 липня 2026
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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

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19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

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18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня 2026
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18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
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18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

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07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

8 липня 2026
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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

Text

19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

Text

18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Максим Джигун, соціолог Дмитро Громаков, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, сержант батальйону "Свобода" НГУ Владислав Первухін, народний депутат Юрій Камельчук, голова Громадської ліги "Україна — НАТО" Сергій Джердж, політтехнолог Руслан Рохов, спеціаліст із комунікацій Razom We Stand Максим Гардус та доктор економічних наук, член Ради НБУ Василь Фурман.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять підсумки саміту НАТО, результати зустрічі президентів України та США, перспективи виробництва ракет до Patriot в Україні та подальшу військову підтримку партнерів. Також у центрі уваги будуть переговорний процес щодо завершення війни, ситуація на фронті, удари по російському "тіньовому флоту", наслідки російських атак, відновлення постраждалих громад, економічні новини та рішення Європарламенту щодо України.

Новини.LIVE писали, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не може передбачити подальші дії російського диктатора Володимира Путіна. Водночас він наголосив, що Росія зазнає значних втрат, а війна для Кремля розвивається невдало. Про це Рютте сказав після саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня.

Новини.LIVE повідомляли, що другий день саміту НАТО в Анкарі ознаменувався новими рішеннями на підтримку України. Союзники погодили військову допомогу на 70 млрд євро у 2026 році, домовилися про розвиток оборонного виробництва та безпілотних технологій, а українська делегація провела низку зустрічей із лідерами держав-партнерів.

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07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

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06:39 Із градом і дощем: яка погода буде в Україні сьогодні

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06:32 Підроблені зарядні пристрої: як розрізнити без спецприладів

06:30 Розшук ТЦК знятий, а в "Резерв+" залишилася пропозиція про штраф: що робити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсія з інвалідності: що важливо знати під час оформлення

06:01 Пенсії в Ощадбанку: кому необхідно перевести виплати з пошти

05:59 США завдали ударів по Ірану: Тегеран відповів

05:45 Прокурорська та військова пенсія за вислугу років: вимоги до стажу і розмір виплат у 2026 році

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22:33 Мораторій на російськомовний контент: реакція одеситів

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22:33 Чорноморський флот РФ: знищення — головна ціль ВМС України

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22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

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22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

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07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

8 липня
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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

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19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

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18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

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Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

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Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

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Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

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В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

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