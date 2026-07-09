Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Максим Джигун, соціолог Дмитро Громаков, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, сержант батальйону "Свобода" НГУ Владислав Первухін, народний депутат Юрій Камельчук, голова Громадської ліги "Україна — НАТО" Сергій Джердж, політтехнолог Руслан Рохов, спеціаліст із комунікацій Razom We Stand Максим Гардус та доктор економічних наук, член Ради НБУ Василь Фурман.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять підсумки саміту НАТО, результати зустрічі президентів України та США, перспективи виробництва ракет до Patriot в Україні та подальшу військову підтримку партнерів. Також у центрі уваги будуть переговорний процес щодо завершення війни, ситуація на фронті, удари по російському "тіньовому флоту", наслідки російських атак, відновлення постраждалих громад, економічні новини та рішення Європарламенту щодо України.

Новини.LIVE писали, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не може передбачити подальші дії російського диктатора Володимира Путіна. Водночас він наголосив, що Росія зазнає значних втрат, а війна для Кремля розвивається невдало. Про це Рютте сказав після саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня.

Новини.LIVE повідомляли, що другий день саміту НАТО в Анкарі ознаменувався новими рішеннями на підтримку України. Союзники погодили військову допомогу на 70 млрд євро у 2026 році, домовилися про розвиток оборонного виробництва та безпілотних технологій, а українська делегація провела низку зустрічей із лідерами держав-партнерів.