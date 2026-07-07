Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у середу, 8 липня, планує провести розмову з Президентом США Дональдом Трампом. За його словами, однією з ключових тем стане постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Зеленський наголосив, що зараз найважливішим завданням є якнайшвидше отримання додаткових ракет для цих комплексів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 7 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Денис Ярославський — Офіцер командування штурмових військ ЗСУ;

Михайло Цимбалюк — народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Сергій Козир — народний депутат від фракції "Слуга Народу ", співзасновник ГО "ВПО України";

Валерій Романенко — експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін нібито зацікавлені в досягненні домовленостей. Трамп також висловив сподівання, що прогрес у цьому питанні може з'явитися вже найближчим часом.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський повідомив, що 8 липня проведе розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з ключових тем стане постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Також глава держави наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію для наближення завершення війни.