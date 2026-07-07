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Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

07 липня 2026 р. 18:00

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18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
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18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

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13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

3 липня 2026
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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

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08:00 Київ оговтується від атаки Росії і готує відповідь: ефір Ранок.LIVE

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18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
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18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у середу, 8 липня, планує провести розмову з Президентом США Дональдом Трампом. За його словами, однією з ключових тем стане постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Зеленський наголосив, що зараз найважливішим завданням є якнайшвидше отримання додаткових ракет для цих комплексів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 7 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Денис Ярославський — Офіцер командування штурмових військ ЗСУ;
  • Михайло Цимбалюк — народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Сергій Козир — народний депутат від фракції "Слуга Народу ", співзасновник ГО "ВПО України";
  • Валерій Романенко — експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін нібито зацікавлені в досягненні домовленостей. Трамп також висловив сподівання, що прогрес у цьому питанні може з'явитися вже найближчим часом.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський повідомив, що 8 липня проведе розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з ключових тем стане постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Також глава держави наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію для наближення завершення війни.

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18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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17:40 Канада анонсувала майже 900 млн військової допомоги Україні

17:35 Пальне на АЗС може стати дешевшим: в АМКУ оцінили ситуацію на ринку

17:16 Станете 1 з 30 000 загиблих: Рютте закликав росіян не вступати до армії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:12 Ціни, яких давно чекали українці: скільки коштують яйця в супермаркетах

17:02 Трамп заявив про бажання Зеленського і Путіна укласти мирну угоду

16:45 В Одесі померла 10-місячна дитина: звинувачують батьків

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18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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